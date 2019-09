Politiker i Köping kommun: ”Vad gör ni för att Kompassen ska bli en säker plats för våra barn”

Förskolan Kompassen har under flera år varit utsatt för skadegörelse, mestadels under helger och lov. Förskolans skyddade läge drar till sig yngre förmågor som skräpar ner och det är allt från pappersskräp till fimpar, krossat glas, tändare, muggar … ja, listan kan göras lång. Ibland roar man sig med att elda på barnens lekutrustning, klättra på taket och förstöra eller klottra fula ord. Personalen, som har fullt upp med att ta hand om våra små barn, får börja dagen med att granska gården och plocka upp skräp innan de vågar släppa ut barnen för att leka. Det här har pågått under lång tid nu och jag tror att ni politiker är väl medvetna om problemet.

Förra veckan eskalerade det till djurplågeri då någon/några roat (!) sig med att slå ihjäl en liten hjälplös harunge inne på gården. Personal möttes av blodpölar, blodstänk och utsmetat blod på barnens bänkar. Den lilla haren hittades senare ihjälslagen inne på gården. Som om detta inte var nog har man dessutom krossat glas i små bitar som man sedan strött ut på gården i uppenbart syfte att orsaka skada på de barn som har detta som sin lekplats när mamma och pappa är på jobbet.

Jag kan inte i ord beskriva den frustration jag känner som förälder när jag får höra det här. Alla barn som går på Kompassen har rätt till en trygg tillvaro de timmar de vistas där. Personalen som arbetar med barnen har rätt att känna sig trygga på sin arbetsplats och ska inte behöva lägga tid på att kontrollera omgivningen av rädsla att barnen skall bli skadade när de går ut på sin egen utegård. Vi föräldrar har rätt att känna att våra barn är i trygga händer när vi är på arbetet. Att någon/några går in på en förskola med avsikt att vilja skada både djur och barn tyder enligt mig på en allvarligt psykiskt störd person och då måste man agera. Det här är inte längre något oskyldigt ”pojkstreck”.

Man säger att man ökat tillsynen av Kompassen under kvällar och helger vilket uppenbarligen inte varit tillräckligt. Jag vänder mig därför till våra styrande politiker med frågan;

Hur tänker ni agera för att göra Förskolan Kompassen till en säker plats? Det behövs åtgärder NU!

Frustrerad förälder