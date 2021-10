Polisinsats vid resecentrum

Polisen hade in fått in flera samtal om två personer som klättrade upp på en balkong för att ta sig in i en byggnad.

– Personerna ska ha eventuellt försökt att slå sönder ett fönster för att försöka ta sig in i byggnaden. Enligt uppgifter ska det vara ett ödehus som de försökt ta sig in i, sade Magnus Jansson Klarin, presstalesperson på RLC Mitt.

I samband med insatsen kontrollerade polisen flera personer och en man i 35-årsåldern greps.

Enligt vittnen på plats blev mannen bojad av polisen.

– Initialt är mannen misstänkt för olaga intrång alternativt hemfridsbrott, men den rubriceringen kan komma att ändras. Mannen greps vid 16.40-tiden.