Polisen kraftsamlar i mordutredningen på Kjäll: ”Vi ska topsa ett antal personer”

Det var den 14 december 2019 som Kjäll Gustafsson mördades när han försökte ingripa när två maskerade rånare stormade in på restaurangen i Gislaved. Polisen har lagt stora resurser på att försöka lösa knivmordet, men hittills utan framgång. En ung man satt under en tid häktad under hösten 2020 som misstänkt för mordet. Han släpptes sedan på fri fot och avskrevs från utredningen. Men nu har alltså mordutredningen tagit ny fart.

– De åtgärder som är aktuella just nu i det ärendet är att vi kommer att genomföra topsningar avseende dna och jämföra med spår i ärendet. Vi har också planerat ett antal andra utredningsåtgärder bland annat ett flertal förhör och så har vi vissa analyser som vi ska kontrollera, den här nya informationen mot redan kända uppgifter i den utredningen, säger Stefan Sundling.

Han fortsätter:

– Vi har ingen person misstänkt i ärendet. Syftet med de här åtgärderna är naturligtvis att komma framåt i utredningen. Och därför har vi nu beslutat att kraftsamla i utredningen.

Hur många personer är det som ska topsas?

– Vi kommer inte lämna några uppgifter om den delen, om hur mycket, eller vilka exakta utredningsåtgärder som vi kommer att göra. Vi kommer inte lämna någon mer uppgift än vad jag har just nu.

Stefan Sundling säger att polisen fortfarande har förhoppningen att klara upp mordet.

– Vi är helt säkra på att det finns mer information som inte är lämnad och därför vill vi fortfarande komma i kontakt med personer som känner till vad som hänt. Eller, nu när det har gått en tid, med de personer som inte direkt har en koppling till ärendet, men ändå vet eller tror sig veta något. Information som vi kan ha nytta av är intressant för vår del.

Du låter optimistisk när det gäller utredningen?

– Jag är optimistisk. Både med den utredningen och andra utredningar, det ligger lite i min natur. Jag förstår vad du är ute efter, självklart så har vi definitivt förhoppningen att vi ska komma vidare i utredningen, det måste jag säga.

