Pengar till behövande stals vid butiksinbrott i Arboga

– Det har varit glassplitter överallt, det är sådant glas som blir mikrosmå bitar och vi dammsuger och torkar golv om vartannat, säger Magnus Marklund på Arboga Häst och hund.

Under måndagen fick butiken ha stängt fram till lunch medans ägarna städade upp och under tisdagen skulle kunder helst inte ha med sig sina fyrfota djur in i butiken.

En polispatrull blev stoppad av allmänheten och fick veta att det varit ett inbrott i butiken på Nygatan i Arboga. Någon hade tagit sig in i butiken mellan den 1-2 november genom att krossa en ruta på entrédörren med en sten. Enligt polisen fanns det tecken på att någon tagit sig in i kassaparaten.

– Personen måste ha krupit in genom det lilla hålet de orsakat i dörren och stulits katthemmets bössa och plockat ur vår kassa.

Även på Kapellgatan i Arboga så har någon tagit sig in i Röda korsets lokaler. Där har inbrottstjuven krossat en insamlingsbössa och stulit pengarna som var i den. Det här inbrottet tros också ha hänt under söndagen eller natten till måndagen.