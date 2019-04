Påsken är ersättningsbussarnas tid

För säkerhets skull och eftersom många människor reser kors och tvärs över påskhelgen, inte bara de vanliga sträckorna utan kanske till släkt och vänner på andra håll, presenterar vi därför en lista över samtliga arbeten på järnvägsspåren i östra delen av Mälardalen och Stockholms län under tiden 18-22 april, alltså skärtorsdagen till och med måndagens annandag påsk.

På sträckan Stockholm C-Stockholm Södra stängs den så kallade Getingmidjan av från 18 april 22.00 till första morgontåget tisdag den 23 april. SL-pendeln – som kör Citybanan under jord – påverkas inte. Däremot ställs alla andra persontåg söderut från Stockholm C in – resenärerna får alltså åka pendeltåg första sträckan antingen till/från Stockholm Södra eller Flemingsberg. Kabelarbeten ska genomföras, ny kontaktledning ska byggas.

Mellan Sundbyberg och Jakobsberg ska man bygga fler spår för tågen och tågtrafiken stängs av däremellan från 18 april 01.10 till 23 aprils första morgontåg. För SL-pendelresenärerna innebär det pendeltåg däremellan, men de som reser Mälarbanan Stockholm-Västerås-Arboga-Örebro och omvänt måste åka ersättningsbuss Stockholm-Bålsta och omvänt. SJ:s ersättningsbussar går inte till/från Sundbyberg – dit eller därifrån åker man med tunnelbanans blå linje från T-centralen.

Mellan Hemforsa och Nynäshamn på Nynäsbanan ska man jobba med räls, växlar och kontaktledningar. Därför går det inga pendeltåg Västerhaninge-Nynäshamn i någon riktning från 16 april 02.00 till första morgontåget 23 april.

Slutligen ett par arbeten som kan medföra förseningar, men förhoppningsvis inte inställda tåg:

Mellan Stockholm C och Solna i båa riktningarna förbättras signalsystemet. Det kan innebära förseningar under påskhelgen för tågtrafiken Dalarna/Norrland-Uppsala-Stockholm och omvänt.

Mellan Nykvarn och Södertälje Syd kommer järnvägen att underhållas under påskhelgen. De arbetena kommer att genomföras nattetid med början efter påskhelgen.

Att Trafikverket och dess underentreprenörer valt påskhelgen som tidpunkt för banarbeten som stoppar tågen är som vanligt för att många människor är lediga från sina arbeten. Även om andelen fritidsresenärer ökar anses sådana inte vara lika känsliga för längre restider som de som är beroende av tåg för att ta sig till och från arbetet. Dessutom är det färre personer ute och reser – och färre tåg i tidtabellerna som måste ersättas – under påskhelgen.

På samma sätt används – och kommer att användas – exempelvis sommarperioden för banarbeten.