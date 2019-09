Pappa lämnade ettåring ensam i badkaret – dottern hamnade under vattenytan

Anmäl text- och faktafel

Köpingsbon, som är i 40-årsåldern, har döms för framkallande av fara för annan. Han ska under i vart fall några minuter lämnat sin då ett år och fyra månader gamla dotter i badkaret utan uppsikt.

Enligt hans eget vittnesmål lämnade han dottern ensam i badkaret som mest i två minuter. Under den tiden gick han ut i i köket och hämtade en energidryck. När han kom tillbaka till badrummet hittade han dottern under vattnet och han drog upp henne. Han tog in henne i ett annat rum, lade ner henne på en handduk och tryckte henne på bröstet. Enligt pappans vittnesmål ska dottern då ha spottat ut vatten två eller tre gånger, hostat och sedan ha kvicknat till.

Åklagaren menar att barnet till en början varit livlös och att pappan begick gärningen av grov oaktsamhet då han lämnade ett så litet barn ensamt i badkaret med rinnande vatten.

Mamman, som låg och sov i lägenheten, ska när hon vaknade till ha reagerat på att dottern verkat slapp och pappan berättade då vad som hänt. De ringde till ambulans som kom och hämtade barnet.

Vid ankomsten till sjukhuset bedömdes flickan vara trött, slapp och loj. Undersökningen på sjukhuset och senare polisutredning visar dock att barnet inte ådrog sig någon permanent skada.

Av utredningen framkommer det att ambulanspersonalen tyckte att pappan verkade påverkad av något och reagerade på att mamman inte ens varit intresserad av att följa med till sjukhuset. På sjukhuset har personal också vittnat om att pappan verkat ointresserad av att vårda sin dotter.

Mamman har sagt att när dottern hamnade under vattnet ska både hon och pappan varit påverkade av Tramadol. Pappan har också uppgett att han var i chock. Enligt pappan ska badstolen som barnet satt i ha lossnat från botten och på så vis ska dottern ha tippat omkull och hamnat under vattnet. Pappan menar att badkaret inte var fullt med vatten när han lämnade badrummet, något som inte stöds i utredningen.

Tingsrätten anser att det är bevisat att pappan lämnat badrummet och utsatt sin dotter för livsfara. De kan dock inte säga om han utsatt henne medvetet för risk. Men då dottern var så ung så skulle hon inte lämnats ensam i badkaret alls. Västmanlands tingsrätt anser att han utsatt sin dotter för grov oaktsamhet. Köpingsbon döms för framkallande av fara för annan och döms till villkorlig dom och dagsböter.

Advokaten har begärt skadestånd för dotterns räkning för det trauma hon varit med om och ville ha ersättning för kränkning. Men då tingsrätten inte ser det bevisat att pappan gjort handlingen med uppsåt, så får den unga dottern inget skadestånd.

Pappan var också åtalad för misshandel. Åtalet gällde att han under en kväll i januari 2016, ska ha slagit sin tjej, mamman till barnet. Ett slag som ska ha gett henne en blåtira. Men här friar Västmanlands tingsrätt mannen. Åklagaren har inte kunnat bevisa att mannen ska ha slagit sin tjej. Förhållandet tog slut efter incidenten då dottern hade kunnat drunkna.