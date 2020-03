Oväntat bygge väcker protester: ”Vi får det in på knuten”

Det handlar om ett tidigare grönområde i hörnet Kungsgatan/Skillingsnäsvägen, intill Strängbetongs fabriksområde i Kungsör. Arbetet började innan jul, och nu har markarbetena gjorts klara.

Precis öster om byggplatsen ligger villaområdet på Ekebygatan och Västra Säbygatan. Många boende där är frågande till vad som pågår.

– Ingen har kontaktat oss om vad som ska hända. Vi har pratat med folk på kommunen, men ingen har kunnat svara på våra frågor, säger Jan-Olof Norgren.

Platsen där fyllnadsmassor nu blivit till grunden för ett bygge var tidigare en grön plats där områdets invånare bland annat rastade sina hundar. Nu byggs det alltså nytt, bara tvärs över diket från villaområdet.

– Vi vill inte ha det här. Tidigare har ju grönområdet varit som en buffertzon mot industriverksamheten, men nu hamnar det alldeles in på knuten, säger Jan-Olof Norgren.

– Vi har redan trafiken på Kungsgatan, närheten till Strängbetong och tågen. Det känns som att vi blir instängda. Det är ju inte särskilt barnvänligt, och vad händer med huspriserna? säger grannen Torbjörn Persson.

De boende, som bland annat startat en namninsamling, har trott att det är Strängbetong som är på väg att bygga ut. Så är dock inte fallet.

– Nej, vi bygger ingenting där. Det ligger utanför vårt fabriksområde, säger Strängbetongs fabrikschef Daniel Stenvi, som berättar att företaget inte har något med bygget att göra förutom att man som på många andra platser levererat fyllnadsmassor till markarbetena.

Det visar sig istället att det som ska byggas är ett nytt så kallat företagshotell, med lokaler för olika verksamheter.

– Det stämmer. Kommunen sålde tomten till ett företag för flera år sedan, och nu är ett bygge på gång, säger Kungsörs näringslivschef Ida-Maria Rydberg.

– De närboende har inte kontaktats eftersom området sedan många, många år är småindustrimark i detaljplanen, och vi informerade om det här när tomten såldes. Men det är alltid roligt när medborgarna engagerar sig, och också roligt att det nu byggs något där som kan skapa arbetstillfällen i Kungsör, säger näringslivschefen.

Tomten, på sammanlagt 6 500 kvadratmeter, ägs av CapitalUno AB, ett företag i Saltsjö-Boo utanför Stockholm.

– Det ska bli lokaler för mindre företag som bilrekond, verkstad och sådant. Definitivt ingen tung industriverksamhet med utsläpp och oväsen, det behöver grannarna inte vara oroliga för, säger Christer Östermann, VD för CapitalUno.

Byggnaden kommer att ha en yta på omkring 2 000 kvadratmeter, och anpassas efter hyresgästernas önskemål. Även om markarbeten alltså har gjorts dröjer det lite innan själva huset ska byggas.

– Jag förhandlar med flera intresserade företag just nu, och räknar med att bygga under året. Det är bättre att vänta med bygget tills man vet säkert vilka verksamheter som ska in och kan anpassa efter det, säger Christer Östermann.