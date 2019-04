Motionsklassiker bjuder på sköna promenader i skogen: ”Träningen sker i egen takt”

Anmäl text- och faktafel

Naturpasset är en för många kär tradition som funnits under ett stort antal år. Det handlar om att leta sig fram till ett antal kontroller som är utsatta i skogen. Till sin hjälp räcker det att kunna läsa en karta och ta sig fram i naturen.

Några större svårigheter är inte förknippade med naturpasset, utan det ska vara en skön skogspromenad som går att ta i sitt eget tempo.

– Man tränar helt i sin egen takt och tar så många kontroller som man känner för under varje pass. Kontrollerna sitter uppe en längre tid och under våren håller vi på fram till midsommartid, berättar Maria Möller i Arboga OK.

Orienteringsklubben ordnar naturpass två gånger om året, en under våren och en under hösten. Våren lockar flest utövare till skogen och årets upplaga ser ut att bli en stor framgång.

– Ett av försäljningsställena har sålt slut på över 50 paket, så vi måste fram med fler nu, berättar Maria Möller.

Årets vårupplaga omfattar 40 kontroller, som är upphängda i skogen väster om Ekbacksbadet och OK-stugan. Med hjälp av en orienteringskarta går det att pricka av kontroll för kontroll. De flesta kontrollerna sitter relativt enkelt, i närheten av stigar och tydliga naturformationer.

– Varje deltagare bestämmer hur många kontroller som ska klaras av under ett pass. Det går att göra egna små slingor och ta fyra-fem kontroller åt gången, säger Möller.

Kartan har föreningens medlemmar ritat och den är i skala 1:7 500, alltså en centimeter på kartan är 75 meter i verkligheten

– Vi märker att det finns ett behov att komma ut i skogen. Folk brukar ringa och fråga när försäljningen börjar, så att de kan börja jakten på kontrollerna.

Försäljningsställen för naturpasset är Ica Asplunds, Apoteket Hjärtat, Pops och Arboga bokhandel.