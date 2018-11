Viggo från Örebro kämpar mot ständig hjärninflammation och epilepsi: ”Han klagar aldrig, han är en grym kämpe”

Första advent 2015. Julstämning sveper in över stad och land, men hemma i vardagsrummet faller Viggo medvetslös ihop i ett krampanfall. Det kommer från ingenstans, utan förvarning. Ambulansfärden som följer blir den första av oräkneliga.

Viggo har fått ett epileptiskt anfall. Han får åka hem, men krampar varje dag. Annandag jul faller han så illa att han spräcker skallbenet. Han blir kvar på USÖ hela våren.

I februari 2016 har mängder av prover och undersökningar gett svar. Epilepsin är bara en bieffekt av något annat – av en hjärninflammation som vägrar ge med sig och som inte går att få bort. Viggos närmsta får lära sig ett nytt ord: "Autoimmun" – när immunförsvaret attackerar den egna vävnaden.

Hösten 2018. NA är på besök hemma hos Viggo och hans familj, och vi sitter vid köksbordet. Viggo väljer mellan blåbärsmuffins och rulltårta medan han räknar upp sina närmsta.

– Min mamma heter Linda, och min pappa heter Mats. Och så har jag Rey också. Det stavas R, E, Y. Hon är döpt efter Star Wars.

Aha, är det din syster?

Viggo skrattar.

– Nej, det är min kameleont! Jag fick henne när jag fyllde 8. Jag fyller den 28 januari, så jag är äldst i klassen.

Medan vi begrundar detta respektingivande faktum böjer Viggo fram sitt huvud för att visa de fem stygn som sitter där. Sviterna efter epilepsianfallet häromdagen, då en sängkant kom i vägen när han ramlade.

Nog sagt om sjukdom och elände tycker Viggo, och beger sig i stället bort till vardagsrumssoffan och sitt nya tv-spel. Kvar vid bordet blir Linda och Mats, ytterligare två hjältar i den här historien.

– Det låter kanske konstigt, men man blir så småningom ganska luttrad som förälder. I början var man livrädd varje gång, men Viggo har anfall flera gånger i veckan och man har ju inget val – man måste orka. Viggo går först av allt.

– Vi har haft en galen resa när man tänker efter. Två svårbehandlade sjukdomar, och så alla bieffekter av medicinerna. Det är inte direkt Alvedon det handlar om.

Linda reser sig och hämtar den handskrivna listan. "Morgon", "lunch" och "kväll" bildar var sin rubrik – och där under är varje fält fyllt av svåruttalade läkemedel samt antal tabletter.

– Mycket av det här är starka saker. Han är ett unikt fall, och det krävs en hel del testande av mediciner och doser. När vi drar ner säger han själv att det är som att vakna ur en dröm.

– Han har alltid sin Star Wars-väska med sig med medicin i, och vi kan aldrig lämna honom ensam hemma – inte ens för att gå ut med soporna. Han kan börja krampa när som helst.

De försöker sätta ord på vanmakten, ovissheten och frustrationen över sjukdomen – men samtidigt lättnaden över allt stöd de upplevt från vården.

Mats beskriver den första kontakten med Rehabiliteringsteamet i Adolfsberg, våren 2016.

– Jag minns att jag grät av lättnad. Där satt vi och berättade om alla problem, medan de plockade in specialister av alla de slag. Det var så himla enormt skönt.

Vilka yrkesgrupper handlar det om?

– Allt från neurolog och sjukgymnast till logoped och specialpedagog. Plus kurator till oss vuxna. Det är som ett stort smörgåsbord av stöd.

En annan plats de vill lyfta fram är Barnkliniken på USÖ, avdelningen som fått bli ett andra hem för Viggo.

– Förra året låg han inne varannan vecka på grund av anfallen, oftast över natten.

Linda och Mats tittar på varann, och skrattar oväntat.

– Han har lärt känna personalen så väl att de vet att han inte tycker om pannkakor. Så när han kommer in ordnar de tacos i stället.

Viggo går i tredje klass på Nya Karlslundsskolan i Örebro, och Linda och Mats strör skimrande lovord över personal och klasskamrater.

– Vi har varit där och berättat för hans kompisar vad de ska tänka på om Viggo får ett anfall, och när det sen inträffade ute på skolgården gjorde de precis rätt.

– Han har en extra resurs i skolan i form av två fantastiska tjejer som turas om att vara med. Till exempel orkar Viggos hjärna ibland inte med alla intryck, och då behöver han gå ifrån och vila en stund. Han behöver också extra stöd för att hänga med i skolarbetet. Örebro kommun vill plocka bort de där resurstimmarna, men vi hoppas få behålla dem. Om de försvinner kommer Viggo få det svårare att klara skolan. Just nu ligger ärendet hos förvaltningsrätten.

Vi kommer in på en dystrare sida av det praktiska kring Viggos sjukdom, då det här med jobb och ekonomi är en ständig balansgång. Mats tidigare yrkesliv som egen företagare har han fått ge upp, och numera är han i stället anställd som elektriker hos Wani energi i Örebro.

– De har ställt upp väldigt mycket, och har stor förståelse att jag ibland måste rusa iväg akut eller vara hemma med Viggo. Linda och jag får turas om att jobba eftersom Viggo inte orkar vara på fritis, och övrig tid måste vi vara ständigt beredda på att åka ifrån jobbet.

Även Linda upplever en stor förståelse från sin arbetsplats inom Folkhälsoteamet norra Örebro län i Nora.

– Vi har båda haft tur med stöttning från våra arbetsgivare och kolleger.

Däremot ser de kommunikationen med Försäkringskassan som en riktigt tung bit.

– Det är mycket avslag därifrån, när de inte godkänner läkarnas intyg. Om en läkare skrivit "läget är allvarligt, utredning pågår" anses det vara för vagt. Avslaget skickas med brev hem, och är man på sjukhuset just då ser man det inte. När man sen kommer hem känns det inte som det mest viktiga just då – att jaga reda på neurologen och be honom skriva ett nytt intyg. Han ska ju rädda barn, inte ägna en massa tid åt att skriva intyg.

– Man går med en ständig klump i magen om det ska komma pengar i slutet av månaden eller inte. Ska det bli nudlar eller inte? Det är inte sjukdomen som knäcker oss, det är Försäkringskassans ständiga ifrågasättande.

Tillbaka till det viktigaste i den här berättelsen. Viggo. Mats och Linda vänder blickarna mot sin son där inne i tv-soffan och konstaterar att ingenting egentligen spelar någon roll förutom han.

– Han har hjärnskakning just nu men han klagar aldrig, han är en grym kämpe. Enda gången han blir ledsen är när han måste medicinera intravenöst, och får en infart i handleden.

För att det gör ont?

– Nej, för att det blir så svårt att leka.

Men just nu i den här stunden är allt bra, och vi går in till honom för att titta hur det går med hans tv-spelande.

Superhjälten Viggo.

Om Viggo

►Namn: Viggo Sköldebrink.

►Ålder: 9 år.

►Bor: I Örebro.

►Familj: Mamma Linda Sköldebrink och pappa Mats Jonsson. Dessutom husdjuret Rey, som är en kameleont.

►Skola: Klass 3 på Nya Karlslundsskolan i Örebro.

►Gillar: Superhjältar och tv-spel.

►Kämpar mot: Autoimmun hjärninflammation samt epilepsi.

Läs också: Stor konferens i Örebro med fokus på barn och unga med förvärvade hjärnskador: "Det är viktigt med bra rehabilitering"