Ta chansen att höra vad dina politiker svarar

Kan du lova att inte höja kommunalskatten? Att satsa mer på äldreomsorgen och få till fler platser för äldre i Köpings kommun? Mer resurser till barn som behöver särskilt stöd i skolan? Kan du lova att skapa praktikplatser för bättre integration, inte minst för kvinnor? Fler hyreslägenheter i centrala Köping? Att det blir finare i hamnen?

De frågor som ni läsare har ställt era politiker är många (finns att läsa på bland annat https://www.kandulova.se/bblat/koping). En hel del frågor handlar om vård och omsorg, skola och trygghet. Det segdragna bråket om vatten och avlopp i norra Mälarstranden har också varit en fråga som på senare tid har engagerat. Sommarstugeägarna, som har överklagat bland annat avgiftshöjningen, fick rätt i Förvaltningsrätten. Innan sommaren samlades sommarstugeägare, innan ett fullmäktigesammanträde, utanför Folkets hus. "Upphäv förslaget om VA-område!", löd deras uppmaning i ett medborgarförslag som överlämnades till kommunfullmäktige.

Politikerna har hänvisat till tjänstemän och i #kandulova-svaren betonas det, bland annat av Socialdemokraterna, att det pågår en rättslig prövning.

På frågor som exempelvis "Kan du lova att äldrevården blir bättre i Köping?" svarar alla partier "ja". Konstigt vore annars. Alla vill förstås att äldrevården ska förbättras. Hur man nu ska nå dit, och hur man ser på privata alternativ, är däremot aspekter där de ideologiska skillnaderna kan märkas.

Alla Köpings partier säger de inte ska höja skatten, till och med Vänsterpartiet (som med S och MP har majoritet i kommunfullmäktige). Socialdemokraternas Elizabeth Salomonsson lägger i sitt svar om skatten in följande mening: "De fem borgerliga partierna (m, l, c, kd, sd) vill istället sänka skatten och minska statsbidragen." Allianspartierna - inte minst C och L - skulle nog inte gå med på den beskrivningen, och Sverigedemokraterna själva brukar framhålla att de inte tillhör något block. Men visst hör det till med politiska tjuvnyp i valperioder, och det är inte så att allianspolitiker är sena med att till exempel nämna flödet av "LO-män" som går från S till SD. Eller att SD i regel har röstat på samma sätt som den sittande regeringen, oavsett styre.

Bortsett från dessa politiska konflikter handlar kommunpolitik ofta om det verklighetsnära, och vad som ligger på - eller inte ligger på - lokalpolitikens bord. På frågan "Kan du lova att det blir ett större utbud av affärer i Köping?" svarar samtliga partier "nej". Även Vänsterpartiet gör det, och menar att det är "väldigt svårt för politiker att lova en sådan sak då marknaden styr detta". (I Vänsterpartiets nationella partiprogram står det däremot att man vill avskaffa kapitalismen.)

Viktiga frågor från er läsare har handlat om härbärgen till hemlösa inför vintern, och stöd för missbrukare och psykiskt sjuka. Trygghetsfrågorna står numera högt hos väljarna, och även om polisen inte är en kommunal fråga har lokala ordningsvakter varit ett förslag.

I morgon klockan 11.00, på Stadsbiblioteket i Köping, samlas partierna till en #Kandulova-debatt. Välkomna förbi, eller titta på debatten via www.bblat.se.