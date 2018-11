Ola Saaw är en belastning för M

I fredagens Bbl/AT bad Ola Saaw om ursäkt för att ha använt onödigt starka ord i slutdebatten i kommunfullmäktige om en ny organisation i Köpings kommun. Det är hedervärt att be om ursäkt om man använt klandervärda ord, men Ola Saaw har mycket mer att bo om ursäkt för. Först naturligtvis till alla som blivit överkörda av beslutet att Kolsvas politiska kommundelsnämnd avvecklas från årsskiftet. En betydligt viktigare ursäkt borde dock gå till alla politiskt aktiva och väljare, som under många år har arbetat för att få ett regimskifte i Köpings kommun och när detta äntligen blir möjligt efter årets val, så räddas S kvar vid makten av Ola Saaw.

Det är ett obegripligt agerande och största sveket av en allianspolitiker under överskådlig tid och jag vet vad jag talar om. Under 70- och 80-talen var jag ledamot av både kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, men hoppade av när jag insåg att vi inte skulle kunna få bort S-regimen under de kommande årtiondena. Att sitta i opposition under flera årtionden är det mest meningslösa och själsdödande man kan syssla med, då man lägger förslag som röstas ner av majoriteten för att sedan i många fall efter något år komma upp som förslag från majoriteten och därmed gå igenom.

Jag valde i stället att satsa på en karriär inom industrin, vilket blev mycket framgångsrikt. När så S efter över 30 år faller, så räddas de kvar av Ola Saaw. Han har hävdat att han kommer att få någon form av inflytande i Köpings kommun, vilket är ett obegripligt uttalande av en så erfaren politiker. Naturligtvis får han inget att säga till om eftersom S under årtionden byggt upp administrationen i kommunen, så lojaliteten kommer att vara kvar och det kommer att rulla på i gamla hjulspår.

Ola Saaw tar också upp att han fått utstå personangrepp den senaste tiden. Sådant kan naturligtvis aldrig försvaras, men samtidigt borde han inte vara överraskad över väljarnas reaktion. Ola Saaw är nu en belastning för sitt parti och kommer så att vara under den innevarande mandatperioden. Om Saaw har någon heder i kroppen, så borde han be om ursäkt till väljarna, som röstade på M men som fick S på köpet, och omgående avgå från alla sina politiska uppdrag och skaffa sig ett icke skattefinansierat arbete. Detta skulle kunna rädda M från en katastrof i nästa val i Köpings kommun.

Yngve Rosén

fd ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Köpings kommun

Anmäl text- och faktafel