Bygg bort livsfarorna vid landets järnvägsstationer

Angående dödsolyckan vid Köpings järnvägsstation fredagen den 21 september.

Hur kan Trafikverket tro att det bara är att plinga och fälla bommarna ut till perrongen, och sen låta tåg ­rusa förbi stationen på spår 1 i hög hastighet bakom hälsenorna på passagerare som väntar på sitt tåg på spår 2. Detta hände på fredagskvällen den 21 september, klockan 19.35. Tåget stannade ­sedan cirka 300 meter efter stationen, man såg de röda baklyktorna. Där väntade de in det försenade tåget från andra hållet, som kom in till perrongen klockan 19.38. Jag hämtade min dotter som kom med det tåget.

Tåg som passerar utan att stanna vid perrongen finns inte med på info-tavlorna på perrongen. Vilka säkerhetsregler gäller för tågtrafik som passerar stationer i hög hastighet förbi perronger fulla med folk?

Det som hände pojken tidigare på fredagen var ännu värre än det som ovan har beskrivits. Man får snabbt kläm på händelseförloppet genom artiklarna i BBL under veckan.

Jag är ganska säker på att alla passagerarna på perrongen trodde att bommarna hade gått ner för att deras tåg var på väg in på spår 1. Så de flestas uppmärksamhet var riktad åt det hållet.

Jag har uppfattat händelseförloppet så här: Det var några ungdomar som kom sent till tåget och bommarna till perrongen var nere. Tåget hade inte kommit in till perrongen än, tåget är tydligen försenat, de kollar till höger efter deras tåg som inte syns till. De tror att bommarna är nere för tåget som de ska med på spår 1. De ­bestämmer sig för att krypa under bommarna fast det är förbjudet, men då hinner de ju med tåget. Då kommer ett tåg i hög fart från vänster och kör ihjäl den sista killen.

Jag är ganska säker på att alla passagerarna på perrongen trodde att bommarna hade gått ner för att deras tåg var på väg in på spår 1. Så de flestas uppmärksamhet var riktad åt det hållet.

Att då tillåta att ett tåg får passera på samma spår åt andra hållet i hög hastighet förbi alla på perrongen måste vara synnerligt olämpligt och farligt.

Med detta sätt att dirigera tågtrafik så är detta inte den sista olyckan med dödlig ­utgång vid perrongerna. Det ökade antalet passagerare och tågtäthet borde Trafik-verket kunnat förutsett för tio år sedan och byggt bort.

Det raka spåret (utan växlar) förbi en station borde vara långt bort ifrån perrongerna och med staket på båda sidorna. Ju längre man väntar med att bygga om spåren vid landets stationer, ju dyrare blir det. Det finns inget som är för dyrt för att rädda människoliv och borde prioriteras högre.

Birger Holmström

Anmäl text- och faktafel