Omöjligt att komma fram för att boka av sin vaccinationstid: ”Ringt i fyra timmar – jag ger upp”

Christer Strålenhielm, 78, i Arboga har försökt att komma fram på numret till vaccinationsbokningen under flera timmar på tisdagen. Han har vaccinerats med första dosen och fick en tid för andra dosen i samband med det. Sedan har han fått en tid till för dos nummer två hemskickad.

– Jag vill avboka en av tiderna såklart, jag kan inte ta tre sprutor. Då kan man ju ge den tiden till någon annan! Nu har jag suttit och ringt i fyra timmar, jag ger upp. Den som har nyckeln att kunna ringa dit, den har det bra, säger han.

– Jag förstår att de är överbelastade, men det kan väl inte vara så svårt att koppla in en telefon till för avbokningar?

När VLT ringer till numret och via knappval väljer att få komma till avbokningen möts man av meddelandet: "Just nu är det många som ringer och alla tider är upptagna. Försök igen lite senare under dagen."

Region Västmanlands vaccinsamordnare Jonas Ekström skriver i ett mail till VLT att det varit mycket högt tryck på telefonbokningen under dagen:

"9877 samtal hittills idag, man har hunnit besvara 3176. En del av dagen har man därför fått besked att det är fullt, även för av/ombokning – även om det är prioriterat."