Olyckan på E18: Dansbandet Date bland de drabbade – ”Vi har haft änglavakt”

Det bekräftar bandets boknings- och pressansvarige Mats Tigerström vid företaget Nöjeskällan på morgonen efter olyckan, vilken vi tidigare rapporterat om.

– Jag har pratat med två av bandets medlemmar under fredagsmorgonen. Det jag har hört är att bandet hade chaufför och att det var han som körde medan bandmedlemmarna låg och sov i turnébussen.

Dansbandet Date, består av kapellmästaren, basisten och sångaren – och ende kvarvarande originalmedlemmen – Jan Lindberg, trummisen Peter Hecktor, gitarristen och sångaren Niklas Fjärve och keyboardisten, gitarristen och sångaren Simon Andersson.

De var på väg från bostadsorterna på västkusten till Kapellskär i Roslagen. På fredagseftermiddagen och kvällen skulle de spela ombord på Viking Lines färja M/S Rosella Kapellskär-Mariehamns avgångar.

Mats Tigerström har fått en första överblick över skadeläget:

– Chauffören satt fastklämd efter olyckan. Han verkade möjligen ha brutit benet eller foten, det är lite oklart. Sedan har ytterligare en av bandmedlemmarna fått åka ambulans, han hade ont i ryggen och mådde illa så det kan vara en hjärnskakning.

Enligt de preliminära budskapen från olycksplatsen, som vi tidigare rapporterat om, betecknade sjukvårdspersonalen samtliga skador som lindriga. Det bör betonas att sjukvården har ett sätt att bedöma skador som inte alltid motsvaras av vad man själv som skadad skulle tycka. Sjukvårdspersonal är van vid att hantera mycket svåra skador som både kan vara livshotande och ge livslånga men och därför kan även sådant som är mycket plågsamt för den drabbade få beteckningen ”lindrigt”.

De bandmedlemmar som kunde var ute och hjälpte till vid olyckan, berättar Mats Tigerström:

– Kapellmästaren Jan (Lindberg, red anm), var till exempel ute och hjälpte till med att bära bårar. Alla i bandet låg och sov när olyckan inträffade, det verkar ha varit en rejäl smäll där de i bussen blev påkörda bakifrån och klämda mellan två lastbilar. Det är en väldig tur att olyckan inte medförde värre skador, det hade kunnat gå hur illa som helst det här.

På bandets Facebooksida har de själva lagt ut en bild där de skriver ”Vi har haft änglavakt! Tidigt i morse var vi med om en allvarlig trafikolycka där vi blev påkörda bakifrån på väg till spelning. Alla mår under omständigheterna bra, vår chaufför Gugge är en hjälte som fick klippas loss utav räddningspersonal! Bussen är totalt skrot men vi mår under omständigheterna bra, vi har haft en jäkla tur!”

Av lätt insedda skäl måste Viking Lines resenärer på rutten Kapellskär-Mariehamn klara sig utan Date under helgen (de var bokade på Rosella under fredagen och lördagen, tidigare under månaden har de bland annat spelat på såväl Birka Cruises som Viking Cinderella):

– Ja, och de inställda spelningarna är verkligen det minst viktiga just nu. Huvudsaken är att alla klarat sig med livet i behåll, säger Mats Tigerström.

För den Melodifestival- eller dansbandsentusiast som tycker att efternamnet Lindberg känns bekant från fler håll – så kan nämnas att Jan Lindberg är gift med Marie Lindberg som kom på femte plats i Melodifestivalen 2007 med ”Trying to recall”.

Date – med dåvarande banduppsättning av vilka endast Jan Lindberg återstår i dag – tävlade i Melodifestivalerna 2001 (”Om du förlåter mig”, kom sexa i finalen), 2002 (”Det innersta rummet”, fyra i deltävlingen, gick vidare till ”Vinnarnas val” där de slogs ut) samt 2005 (”Hörde änglarna viska ditt namn”, sjunde plats i deltävlingen och inte vidare).

Date har också medverkat i Dansbandskampen i SVT år 2009 där de gick till final men fick se sig slagna av bland andra The Playtones och Titanix.