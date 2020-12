Nytt samarbete möjliggör snabb hemleverans från lokala butiker

Anmäl text- och faktafel

På onsdagen den 16 december lanseras enligt ett pressmeddelande Early bird express, ett leveransalternativ där kunden får sitt paket morgonen efter att beställning lagts. Leveransalternativet kommer att finnas sex dagar i veckan, hittills har sju verksamheter anslutit sig.

– Det här blir ett bra komplement till andra kreativa lösningar som vi och våra medlemmar tagit fram under året. För oss är det viktigt att göra allt vi kan, för att hjälpa både verksamheter och kunder att fortsätta handla tryggt, trots pågående pandemi, säger Maria Fors, vd Västerås Citysamverkan, i pressmeddelandet.

Det fungerar så att kunden gör sin beställning av varor direkt från vald butik antingen via hemsida, facebook eller telefon. Butiken lämnar sedan in paketet till Elite stadshotell före 17.00, därifrån hämtar Prolog upp paketet och distribuerar det under natten. Morgonen efter är paketet levererat hos kunden, leverans sker tillsammans med distribution av morgontidningen.

– Det känns fantastiskt att kunna erbjuda en sån här tjänst till våra lokala butiker och företag. Våra lokala butiker är helt beroende av att vi handlar deras varor och nu kan man göra det utan att besöka butiken. Det är verkligen ett hållbart tänk att nyttja det distributionsled som redan är ute och levererar morgontidningen, säger Liza Åhs, VLT, i pressmeddelandet.

I nuläget, den 14 december, är sju verksamheter anslutna till Early bird express, fler kan tillkomma. De som var anslutna den 14 december var Sigma Fashion, Leklust, Annas Under, Front Row, Soho Art, Två Systrar och Öbergs Färg. Kunder hänvisas till respektive verksamhet för mer information om beställning samt betalning.