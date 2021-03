NYTT BESKED: Även 75 år och äldre kan boka tid – om de vill

I slutet av förra veckan öppnade Region Västmanland möjligheten att även de som är i åldersgruppen 70–74 att boka tid för vaccin. Personer i den åldersgruppen får boka in sig själva, antingen via 1177.se eller genom att ringa vaccinationsbokningen.

Detta ledde till en del upprörda känslor i och med att de i åldersgruppen 75 år och äldre får hem ett brev med bokad tid för vaccination, och i vissa fall låg denna tid längre fram än de tider de i åldersgruppen 70–74 år kunde boka.

Regionen öppnar nu bokningen på webben för hela åldersgruppen 70 år och äldre så att även de som är 75 plus, med e-legitimation (Bank-ID), kan boka, omboka och avboka sig via 1177.se. Personer som saknar e-legitimation kan ringa till vaccinationsbokningen.

Regionen kommer att fortsätta skicka ut kallelser till de som är 75 år och äldre, och den sista omgången kallelser når fram veckan efter påsk, meddelar regionen i ett pressmeddelande.

På onsdagseftermiddagen var dock alla tider uppbokade.

– Det är fortfarande osäkert om vi släpper nya tider i morgon (onsdag), men det är nog sannolikt så att det kan göra det. Normalt sett släpper vi tider en gång per vecka, så att gå in flera gånger per dag ger inte så mycket, säger Jonas Ekström, Region Västmanlands vaccinsamordnare.

Det är tillgången på vaccin som bestämmer hur många tider som blir tillgängliga. Volymerna av vaccin väntas öka senare i fas 2 och från vecka 15 ser det mer stabilt ut med större leveranser och troligtvis kommer fler vaccin att godkännas.

Fakta:

► Just nu erbjuds du som är född 1951 och tidigare att boka tid för vaccination. Du kan boka tid på 1177.se genom att välja en vaccinationsmottagning och logga in med e-legitimation.

► Du som saknar e-legitimation kan boka tid genom att ringa vaccinationsbokningen 021-481 87 00, vardagar 9–17.

► På grund av färre leveranser av vaccin till Sverige har Region Västmanland ett begränsat antal tider för vaccination just nu.

► De som är 75–79 år kommer fortsatt att få en kallelse med bokad tid hem i brevlådan.

Källa: 1177 Vaccination mot covid-19 i Västmanland