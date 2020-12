Nyhetsåret 2020: ✔Is-striden ✔Nästan-vinsten ✔Icke-valet

Här är åtta förslag på minnen från det som hände i Västra Mälardalen under året.

Turerna kring nedläggningen av Medåker skola

Arbogas rysare om nedläggning eller inte nedläggning av Medåkers skola startade egentligen under 2019, men nådde nya höjder under 2020. Tidigt i januari berättade vi att Arboga kommun ändrat förutsättningarna för den folkomröstning som beslutats sedan över 2 000 namnunderskrifter lämnats in till kommunen. Från att ha handlat om JA eller NEJ till en nedläggning av Medåkers skola, tyckte många att alternativen i stället blev en rätt diffus skrivning som i praktiken ställde glesbygd mot stad i en formulering om besparingar här eller där.

Nästa besvikelse kom bara tio dagar innan folkomröstningen i mars, då kommunfullmäktige beslutade att coronaläget gjorde att man inte kunde genomföra den som planerat.

I maj kom beskedet att Medåkers skola skulle läggas ned vid terminsslutet. Kommunledningen gjorde några uttalanden om att man ändå kunde folkomrösta. Senare. Om att öppna skolan igen. Men ingen, allra minst föräldrar och andra i Medåker, trodde på det. I oktober kom beslutet – folkomröstningen ställs in.

Striden om bandyplanen på Krillan

En söndag i februari spelade KIS bandy sin sista match för säsongen på den konstfrusna planen vid Kristinelunds IP. Kanske skulle det bli den sista någonsin, för det gamla beslutet från 2015 om att det inte skulle byggas någon ny konstisplan låg och puttrade i bakgrunden när nya krav nu ställts på ammoniakanläggningen och en stängning blev oundviklig.

Just den här söndagen finspelade KIS och slog Norrtälje med 7–2 och klubben genomförde också en manifestation tillsammans med prominenta bandypersonligheter som Bissen Larsson och Pelle Fosshaug.

Men de största framgångarna skördade klubben inte på isen – utan i det engagerade samspel som fördes mellan klubben och kommunens politiker och tjänstemän. En av frontfigurerna var Olof Widaeus, som i juni vågade prata om ett genombrott i samtalen med kommunen. Klubben hade då visat att det var möjligt att få en ny konstfrysningsanläggning på plats till halva kostnaden mot de 20 miljoner kommunens tjänstemän skissat.

– Vi har också fått gott gensvar från entreprenörer och företagare i Köping som är villiga att bistå med såväl ekonomiska bidrag som maskiner till arbetet vilket vi är tacksamma för, berättade Olof Widaeus i Bbl/AT.

I november tog Köpings politiker också beslutet att gå vidare med den lösning KIS skissat upp och som kan ge kommunens invånare en ny konstfrusen isbana för runt 10 miljoner.

Låtskrivarduon missade mellosegern med en poäng

Den tyngsta nöjesnyheten detta nöjesfattiga år var kanske att det var så nära, så nära att Arboga hamnade på guldplats i årets melodifestival. Låten ”Bulletproof”, skriven av Arbogas låtskrivarduo Erik Dahlqvist och Dino Medanhodzic och framförd av Johanna ”Dotter” Jansson, var en segertippad förhandsfavorit. Alla som såg finalen minns säkert det blixtrande numret och för trion Johanna, Dino och Erik kändes allting bra efter numret.

– Johanna är ju supergrym, och hon var väldigt nöjd, berättade Dino för Bbl/AT.

Omröstningen blev en nagelbitare som slutade med att ”The Mamas” vann – med bara en poängs marginal till ”Bulletproof”.

Någon tävling i Eurovision Song Contest blev det nu inte för de tre ”mammorna” heller; coronapandemin satte stopp för hela arrangemanget.

Domarna föll i styckmordet – kvinnan slapp fängelse

Ett galet, drogrelaterat mord fick sitt juridiska efterspel under året. Det var strax innan jul 2019 som en Arbogabo först saknades och misstänktes ha blivit bortförd eller kidnappad. Polisen kunde snabbt rikta misstankarna mot en 27-årig man från Köping och hans flickvän.

Under sommaren 2020 fick vi i tingsrätten höra om det mardrömslika knivmordet under en bilfärd mellan Arboga och Köping, om den döda kroppen som gömdes i en bil över natten och sedan styckades och begravdes i trakterna av Sundänge.

Åtalspunkterna var mord, skyddande av brottsling och brott mot griftefriden.

Tingsrätten dömde både mannen och kvinnan till fängelse, men hovrätten skulle senare under hösten komma att ändra domen så att kvinnan slapp fängelse.

Uppåt på Volvo efter svängigt år

Volvo Powertrain i Köping har åkt jojo mellan hopp och förtvivlan under året. Den största privata arbetsgivaren har i Bbl/AT berättat om först en jätteinvestering på en halv miljard, sedan om nedstängningar, permitteringar och slutligen om nyanställningar.

Riktigt glädjande var förstås vår rapportering i januari, där platschefen Tomas Backman kunde berätta att Volvo Group beslutat investera 550 miljoner i nya lokaler och produktionsprocesser i Köping.

– Det här är roligt för oss och glädjande för alla som bor i Köping, slog platschefen fast i en intervju i Bbl/AT den 30 januari.

I slutet av mars hade coronapandemin slagit till och samme Backman tillkännagav att produktionen stängdes i Köping och all personal permitterades. Senare under våren kom produktionen igång igen och den senaste nyheten, i december, var att företaget nyanställer ett tiotal operatörer på grund av ökad efterfrågan av Volvos produkter. Enligt platschefen handlar det om ett ”långsiktigt behov”, vilket medför att man väljer att anställa och inte bara ta in hyrpersonal.

Hemtjänsten missade larm – en dog

Trygghetslarm för äldre har kritiserats på riksplanet under året. Ett larmsystem kan ha felfungerat på flera platser och Inspektionen för Vård och omsorg (IVO) utreder flera Lex Sarah-anmälningar om tillbud och dödsfall.

I Köping var det inte felfunktion så mycket som brister i rutinerna som ledde till ett dödsfall i början av juli. Enligt uppgift från Köpings kommun hade en brukare, utrustad med en äldre larmtyp, larmat från sin bostad, men en miss i rutinerna gjorde att larmet aldrig lästes av.

Den tjänstgörande personalen vid hemtjänsten prickades för att de inte läst av en äldre del av larmsystemet som höll på att fasas ut, men personalen protesterade via sitt fackförbund Kommunal och hävdade att de inte känt till att de skulle logga in i två olika system.

– Cheferna vet att larmsystemet har stora brister, ändå väljer man att hänga ut sina medarbetare, dundrade Kommunals företrädare Camilla Dahl.

Kommunen hittade olja under skolgård

Kungsörs kommun borrade och hittade olja under skolgården i Valskog. Någon fyndighet som kan rädda skolans eller kommunens ekonomi handlar det nu inte om, utan misstänkta förekomster av olja i de fyllnadsmassor som använts när skolan byggdes på 1960-talet.

”Det hade kunnat vara värre”, som, Kungsörs Kommunalteknik AB:s driftchef Ronnie Björkrot uttryckte saken när det i slutet av sommaren stod klart att stora delar av Björskogsskolans gård i Valskog skulle få grävas upp och saneras. Skolans nytillträdde rektor Kristoffer Olofsson konstaterade också att det inte rådde någon överhängande hälsorisk.

Närmare 1 000 ton fyllnadsmassor skulle bort och ersättas med lika mycket krossmaterial från en bergtäkt. Kostnaderna beräknas till 1,5 miljoner kronor.

Elizabeth Salomonsson slutar som kommunalråd

Köpings mångåriga kommunalråd Elizabeth Salomonsson tillkännagav under hösten att hon lämnar sina uppdrag till årsskiftet. Fast först dementerade hon det, trots att Bbl/AT fått uppgiften från källor inom partiet och ställde en rak fråga till henne i en intervju. Kommunalrådet ville att nyheten först skulle komma ut på Köpings kommuns hemsida, visade det sig.

När hon lämnar posten som kommunalråd innebär det slutet på en 38-årig epok och i en (senare) intervju i Bbl/AT berättade hon att det var med blandade känslor hon kommit fram till att det var dags att träda tillbaka.

Den lokala socialdemokratiska partistyrelsen tillkännagav kort efteråt att det blir Annika Duàn som tar över klubban och kommunalrådsjobbet fram till nästa val.