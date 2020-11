Nya sporthallen redan utsatt för skadegörelse

Vandalerna har tagit sig in i kafeterian och bland annat stulit dricka, chips, sprejgrädde. Eftersom badhuset ännu inte öppnat var kassorna tomma.

Därefter har personen eller personerna tagit sig vidare in i sporthallen och där tömt ut en brandsläckare. Brandsläckaren hade också använts inne på en av toaletterna.

Skadegörelsen och inbrottet är polisanmält och skedde någon gång under helgen, 6-8 november, men upptäcktes först på måndag morgon. Polisen tekniker har gjort en brottsplatsundersökning på platsen.

Enligt polisen har vandalerna troligen tagit sig in i via gymmet och sedan ställt upp dörrar så att de sedan kunde sig in i Bad och Sporthallen.