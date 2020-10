Nya akademiledamoten Ingrid Carlberg: "I hjärtat förblir jag en fotbollstjej från Surahammar"

För de allra flesta är Ingrid Carlberg känd för sina uppmärksammade biografier, som Augustprisbelönade ”Det står ett rum här och väntar på dig…” om Raoul Wallenberg, och fjolårets ”Nobel: Den gåtfulle Alfred, hans värld och hans pris”. I och med hennes inträde i Svenska Akademien inleds nu en ny era i det facklitterära författarskapet – en möjligen något stressigare sådan.

När VLT når Ingrid under tisdagseftermiddagen är hon märkbart uppe i varv. Telefonintervjuerna har avlöpt varandra under hela dagen.

Har du haft en ovanligt hektisk tisdag?

– Det skulle man kunna säga. Dessutom har jag brutit nyckelbenet. Jag genomgick nyligen en operation som gick helt åt pipsvängen, så parallellt med inträdet i Akademien håller jag på att kämpa mig tillbaka efter en vårdskada. Jag måste träna upp nerverna i handen igen genom att klämma på små svampar. Jag är ganska medtagen men det är mycket roligt som händer nu också. Det är mycket på en gång.

Det var i lördags som du fick frågan om att inträda i Svenska Akademien. Hur reagerade du när du fick samtalet?

– Jag satt och tränade min hand och mina fingrar med en sådan här svamp och funderade över inlagor till patientförsäkringen. Då ringde Mats Malm (Svenska Akademiens ständige sekreterare Reds. anm) och ställde frågan. Jag blev verkligen tagen på sängen. Först blev jag överrumplad, närmast chockad. Sedan sansade jag mig litegrann och då sköljde en enda stor glädje och entusiasm över mig.

Behövde du fundera ett slag innan du tackade ja?

– För mig är Svenska Akademien en av Sveriges mest betydelsefulla och anrika institutioner, som gör ett väldigt viktigt arbete. Om den här institutionen vill ha med mig i arbetet med frågor som jag brinner för, som det skrivna ordets, språkets och litteraturens ställning i samhället, så vem är jag att tacka nej?

Du är född och uppvuxen i Surahammar. Hur ser din relation till Västmanland ut i dag?

– Jag är fortfarande i Västmanland ganska ofta. Min mamma bor kvar i Surahammar så jag är där med jämna mellanrum, och jag har vänner i Västerås. I hjärtat förblir jag en fotbollstjej från Surahammar. Det har jag alltid varit och kommer alltid att vara.

Du har även vikarierat som journalist på VLT en gång i tiden. Går det att dra en rät linje från den erfarenheten till det faktum att du nu väljs in i Svenska Akademien?

– Jag kanske hade hittat andra vägar in i skrivandet men rent konkret så öppnades faktiskt dörren in till skrivandet för mig efter att jag hade skickat in en artikel till VLT i januari 1981. En redaktör tyckte att jag skrev bra och gav mig därefter flera uppdrag, jag hade precis fyllt 19.

– Sedan blev jag kvar och fick med tiden allt större förtroenden på VLT. Där växte en skrivande person fram. Sedan har jag förstås sökt mig vidare och hittat andra vägar efter det. Jag semestervikarierade på VLT från 1982–86. Sedan arbetade jag heltid på tidningen ett år. Jag blev till och med erbjuden ett fast jobb, som jag tackade nej till.

– Istället läste jag in en akademisk examen eftersom jag ville jobba med något lite mer analytiskt, med längre horisonter. Efter att ha skrivit fyra artiklar om dagen på VLT längtade jag efter det. Men allt började med VLT.

Svenska Akademien har traditionellt inte fokuserat så mycket på facklitteratur och sakprosa. Vilka nya perspektiv tror du att du kan bidra med i arbetet?

– Det är svårt att säga. Jag har den bakgrund jag har inom journalistik och i det facklitterära skrivandet. Den gestaltande sakprosan kombinerar en ambitiös forskningsinsats med en berättarglädje. Jag tycker att sakprosans roll behöver lyftas mer i hela samhället. Om jag på något sätt kan bidra till att stärka sakprosans ställning i Svenska Akademien tycker jag att det känns både utmanande och angeläget.

Vilka frågor ser du fram emot att lyfta, mer specifikt?

– Jag tror att det i det här läget, bara ett par timmar efter att det har blivit klart att jag ska kliva in i Akademien, är klokt att reflektera noggrant innan jag svarar på vilka ”mina” frågor kommer att bli. Den här processen handlar om att jag ska in i ett arbete som redan pågår, där det finns givna roller.

– Akademien spelar en viktig roll för hela samhället, genom att värna det svenska språket och den svenska litteraturen. Jag gör därför inte anspråk på att ha bestämt mig för vad jag skulle vilja göra eller inte göra i dag.

– Akademiens arbete som helhet betraktat är så pass angeläget att jag med glädje bidrar till det på vilket sätt jag än kan. Men att få fler att läsa och skriva är i mina ögon en ödesfråga för demokratin i dag. Vi måste få unga människor att klara att läsa längre texter. Där tror jag att Akademien kan spela en viktig roll.

Om man tittar på samhällsutvecklingen så verkar den snarare gå åt det diametralt motsatta hållet.

– Exakt. Jag känner verkligen så. Det har sällan varit så viktigt att värna de här värdena som Svenska Akademien arbetar för som i dag. Det betyder att det blir väldigt viktigt att Akademien fungerar och finns där som en stark kraft som motverkar utvecklingen mot snuttifiering. Vi behöver det eftertänksamma mer än någonsin, vi behöver använda språket mer eftertänksamt och nyanserat. Vi behöver den lugna litteraturen som en motpol till larmet på nätet. Vi behöver försvara litteraturens roll.

Du har tidigare skrivit en rad uppmärksammade biografier. Hinner du med något nytt spännande facklitterärt projekt nu när du har valts in i Akademien?

– Ja, jag håller på med en ny bok. Det blir inte en biografi den här gången. Det är ett mycket spännande projekt. Vi får se vad det resulterar i – det handlar om påverkanskampanjer ur ett historiskt perspektiv.

Ingrid Carlberg efterträder avlidne Göran Malmqvist på stol 5 och Steve Sem-Sandberg ersätter avlidna Kristina Lugn på stol 14. De inträder i Akademien den 20 december.

Jakob Svärd