Nu viner pilarna i dartklubben igen

Sedan pandemin bröt ut på riktigt har Köpings Dartklubbs verksamhet i stort sett legat på is. Men den här berättelsen ska inte handla så mycket om hacket i den 36-åriga klubbkurvan utan snarare fokusera på sporten, det sociala umgänget, svårigheterna att rekrytera nya utövare och om fördomarna som ”pub-sport”.

Och vi tar det från början.

Köpings Dartklubb grundades 1985. Intresset för att kasta var stort och klubben, som bara hade tillgång till två banor på Lunkans restaurang, tvingades begränsa antalet personer som fick vara med.

Mycket vatten har förstås runnit under broarna sedan dess men en sak är sig likt sedan starten: Rolf Cabanders engagemang.

66-åringen, han som brinner för det ideella idrottslivet, var med och grundade klubben och är lika aktiv nu som då.

– Jag tycker fortfarande att det är roligt, säger han när Bbl/AT får en pratstund inför årets dartsäsong.

Han beskriver klubbens aktiva kastare som ett solitt gäng på 15 personer som träffas varje torsdag för att kasta – och umgås.

– Det sociala är en stor del av sporten. Det är väldigt inkluderande. Jag har lärt känna väldigt många vid darttavlan.

Om medlemstrycket var stort under de första åren är det inte samma trängsel kring de tio banorna på O'Learys. Rekryteringen av nya kastare är en utmaning.

– Vi behöver ha engagerade personer som kommer ut i skolorna och visar upp sporten. Men pilar är vassa föremål och det gör att sporten inte kan vara lika lättillgänglig som andra sporter, det är svårt att lämna barn själva för att träna. Sedan har vi, precis som övriga idrotter, svårt att behålla de som faktiskt kommer hit och testar. Av tio som kommer får vi behålla en – max.

Och det kryllar som sagt inte av pilkastande ungdomar. Medelåldern i sporten är hög – Köpingsklubben är inget undantag.

– Men få som kastar i Sverige är under 30 år och ska man bli vass behöver man börja tidigt, säger Cabander.

Det går förstås att bli bra även på äldre dar. Cabander själv var i 30-årsåldern när han började och tillhörde Sverigeeliten under några år. I dag har klubben ingen så framstående kastare.

– Kvalitén har varierat under åren. Just nu har vi två lag i distriktsserierna och ett i riksserien.

Men de stora framgångarna är inte det viktigaste. Den sociala biten spelar större roll.

– Därför har pandemin varit extra tung då vi har tagit vårt ansvar och inte kastat alls. Under förra säsongen ställdes det mesta in, vi hann kasta en serieomgång innan det stängdes ner på nytt under hösten. Vi har inte ens tränat.

Istället har det blivit mer klubb- och styrelsearbete. Bland annat ansökte, och beviljades, klubben stöd från RF för sin verksamhet för personer över 65 år.

De 13 500 kronor som klubben fick in hoppas Rolf Cabander ska bidra till att klubben kan göra ännu mer för sina medlemmar.

– Och för alla andra som kommer hit och tittar, kastar och umgås.

Rolf Cabander återkommer ofta till vikten av den sociala biten. Och det faktum att sporten utövas på O'Learys gör att vi behöver reda ut fördomen om dart som en ”pub-sport” en gång för alla.

66-åringen, som levt ett liv med pilar i hand, är tydlig.

– Det är absolut en pub-sport i ett avseende, den utövas ju i sådan miljö. Men sporten har utvecklats väldigt mycket och en ren pub-sport hade aldrig fått inträde i RF. Dagens dart är en seriös sport med regelverk och nolltolerans mot alkohol på tävlingsscenen.

Fördomen utredd alltså – och vi kan fokusera på kastningen igen.

Och det är precis vad Rolf Cabander och övriga medlemmar nu ska göra. Sedan några veckor tillbaka är verksamheten, som legat i idé i över ett år, nämligen igång igen.

– Det känns väldigt skönt att vi återigen kan samlas på torsdagar för träning och umgänge, säger han.

Fakta: Skänker pengar till Bissen Brainwalk

Att göra en perfekt serie av tre pilar, 180 poäng, är sällsynt. Därför har medlemmarna i Köpings Dartklubb som kutym att skänka 20 kronor till Bissen Brainwalk varje gång det sker. En normal säsong sker det mellan 150 och 250 gånger, uppskattar Rolf Cabander.

– Vi har bidragit med över 30 000 kronor genom åren vilket känns jättebra, säger han.