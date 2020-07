Nu kör biograferna igång igen – här kan du se film i helgen

Båda biograferna har i stort sett varit nedstängda på grund av coronapandemin. Det har gått att hyra in sig för privata filmvisningar men i övrigt har bioverksamheten legat nere.

Redan i morgon, fredagen den 31 juli, kör dock biografen i Köping igång igen, där har Svenska Bio, där biografen ingår, bestämt att öppna för biobesök i 34 städer över hela landet, Köping är en av dem.

– Det är förstås jätteroligt, vi har väntat länge på att få öppna. Nu är det bara att hoppas att det håller i sig och att det kommer många besökare, säger Sandra Arnesson, föreståndare på biografen Royal i Köping.

Först ut på vita duken är filmen Berts Dagbok.

– Egentligen skulle det har varit premiär den 5 augusti, men det är flera biografer som redan har visat den och vi kör smygpremiär i morgon, fredag, fortsätter Sandra Arnesson.

Dessutom visas filmerna The King of Staten Island och The Rental.

Biografen har coronaanpassats med tomma bänkrader och tomma stolar mellan olika sällskap. Biljetter säljs via nätet och inne på biografen, max 50 personer tas in i den stora salongen och färre i de mindre, dessutom delar personalen ut popcorn och läsk.

– Vi har också skärmar vid kassan, skyltar om att hålla avstånd och har märkt upp golvet för att besökarna ska komma ihåg att inte stå så nära varandra.

Är det några storfilmer på gång?

– Tenet med Christopher Nolan visas den 26 augusti, den har vi väntat länge på och som det ser ut nu kan vi visa thrillern Unhinged den 7 augusti och Greenland den 12 augusti. Sedan hoppas vi på Mulan, men den är uppskjuten ett tag till och där är det inte klart med datum än, säger Sandra Arnesson.

Även biografen Thor Modéen Teatern i Kungsör kör igång i helgen. Först ut är filmen Unhinged som visas under lördagskvällen.

– Tanken var inte att vi skulle ha haft stängt alls, men coronapandemin gjorde att filmbolagen höll på filmerna så det var svårt att boka filmer och få till ett vettigt program, säger Peter Widén som äger biografen tillsammans med Peter Löfgren.

Även han är glad att kunna öppna för biobesök igen.

– Det är kul att det snurrar igång igen, sedan hoppas vi att folk går på bio, i längden är det förstås viktigt för biografens överlevnad, säger han.

I Kungsör bokas biljetterna via Facebook, telefon eller på plats på bion. Och även här har de förstås coronanpassat verksamheten.

– Vi har 192 sittplatser, och tar endast in 50 biobesökare, så det finns gott om plats att sprida ut sig i salongen. Vi säljer också allt godis, popcorn och läsk över disk.

Beroende på hur intresset blir från biobesökarna planerar de att visa film under helgerna framöver.

– Blir det fortsatt svårt att få tag i filmer, så att det uppstår luckor, kör vi kanske samma film under en längre tid. Och blir det inte så många besökare kanske vi inte kan köra varje helg.

Bärgslagsbladet/Arboga Tidning har sökt ansvariga för biografen i Arboga, men inte lyckats få kontakt.