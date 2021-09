Nu blir det nya bulor vid ”Korsvägen”

Korsningen vid länsväg 250 och Bergslagsvägen är tungt trafikerad och har under längre tid kritiserat av Kolsvaborna för att vara otydlig och farlig för gående och cyklister.

När Trafikverket utredde korsningen kom de fram till samma slutsats.

Nu ska myndigheten rusta upp och göra korsningen tydligare. Den ska höjas upp, övergångsstället ska få fartgupp, det ska sättas kantsten och nya vägmarkeringar.

– Vi bygger om korsningen för att göra den tydligare och säkrare för oskyddade trafikanter. Cyklister kommer till exempel att få en bredare passage i anslutning till övergångsställena, med en total bredd om fem meter, säger projektledare Caroline Nilsson på Trafikverket.

På tisdagsmorgonen var det ingen aktivitet i korsningen men på onsdagen tror projektledaren att Kolsvaborna kommer märka att vägarbetet fysiskt har startat.

– Arbetet kommer att ske i etapper. Vi börjar med att höja upp korsningen, bygga farthinder och i slutetappen blir det beläggningsarbete, målning av linjer och sätta kantsten.

Den första etappen pågår till mitten av oktober. Under den tiden stängs Bruksgatan i höjd med infarten till Icas parkeringsgarage. Båda infarterna till Icas parkeringsyta kommer att vara tillgängliga under hela produktionstiden, enligt Caroline Nilsson.

– Vi har samarbete med Köpings kommun gällande trafikomledningen, bland annat kommer trafiken ledas in periodvis på Dalvägen, via Brovägen och Bruksgatan. Trafik på Bergslagsvägen och Odensvivägen regleras växelvis med trafiksignaler. Korsningen är öppen för persontrafik under hela ombyggnaden men med begränsad framkomlighet.

– Lastbilar och andra tunga fordon kommer periodvis att behöva köra runt korsningen, eftersom att det inte finns plats för dem att svänga.

Omledningen av den tunga trafiken sker via Dalvägen, Brovägen och Bruksgatan.

Hela projektet med att bygga om ”Korsvägen” pågår till december 2021.

Det här ska göras:

► Bygger farthinder (gupp) i anslutning till alla övergångställen.

► Tillgänglighetsanpassar samtliga övergångställen.

► Två övergångsställen kompletteras med cykelpassage.

► Flyttar två övergångsställen för att förbättra sikten.