Nu blir det journaliststudier för Bbl/AT:s ungreporter

Elvira Ringeborn gick ut gymnasiet förra sommaren efter månader med distansstudier och inställda studentevenemang på grund av pandemin. Arbetslöshetssiffrorna sköt i höjden och söktrycket på högskoleutbildningarna ökade.

– Under hela gymnasietiden visste jag egentligen inte vad jag ville bli. Jag började på samhällsprogrammet men bytte sedan till ekonomi-juridik. Så förra våren sökte jag in på juristprogrammet, men som tur var kom jag inte in. För det vill jag inte jobba med.

Elvira Ringeborn sommarjobbade på Ekbacksbadet och funderade på vad hon skulle hitta på när vikariatet var över.

– Jag har alltid gillat att skriva, är social och samhällsintresserad, så förra sommaren mejlade jag Helena Tell, (chefredaktör på Bärgslagsbladet/Arboga Tidning) och frågade om jag kunde få skriva lite. Fast egentligen trodde jag inte att det skulle vara möjligt eftersom jag inte hade någon erfarenhet.

Men Elvira fick en del uppdrag som ungreporter och det gick så bra att hon i slutet av juni klev på ett längre sommarvikariat.

– Redan när jag frilansade kände jag att det var väldigt, väldigt roligt och när jag nu i sommar har jobbat på redaktionen på riktigt har jag bestämt mig att det är journalist jag ska bli.

Sommarvikariatet är över och Elvira Ringeborn har kommit in på journalistprogrammet på Stockholms universitet, JMK. En treårig utbildning.

– Jag fick besked förra torsdagen att jag var antagen och det känns jätteroligt. Jag tror inte att jag hade fattat innan hur mycket jag vill det här.

Vad är det som är så roligt med journalistjobbet?

– Blandningen. Dels har jag ett samhällsintresse och är uppdaterad på vad som händer i världen och lokalt, tycker att nyheter är intressant. Men också att träffa många olika människor och få höra något som är stort för dem.

Vilken är drömarbetsplatsen efter examen?

– Jag vill testa att jobba på en stor redaktion, Dagens Nyheter är nog drömmen. Det är intressant med grävande journalistik, men jag gillar också blandningen i lokaljournalistiken och är ganska öppen. Det skulle vara kul att testa radio också.