BILDEXTRA: Västerås hade en av Sveriges största musikföreningar – nu väcks den till liv: "400 sålda biljetter"

Sveriges största artister – och en uppsjö Västeråsband. Musikföreningen Nutida Musik anordnade kvalitetsspelningar under 70- och 80-talet.

På lördag återuppstår den för att samla in pengar till Stadsmissionens kvinnofridsprojekt.

– Vi har tvingats be Aros Congress Center om större lokaler, säger arrangören Staffan Braw.