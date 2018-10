Västerås krogkung flydde till USA med skuld på fem miljoner – här är hans liv i dag: ”Vill inte fortsätta leva så här”

1 november 1983. Sturegatan, Västerås.

Klockan är strax före sju på måndagskvällen och några ungmoderater på ett möte i närheten hör en explosion. De tittar ut och ser restaurang Priscillas stora glasruta vid entrén blåsas ut av en tryckvåg från branden.

Några minuter senare anländer brandkåren till platsen. En stund därefter ägaren Sava Paunovic.

Den tekniska undersökningen ska senare visa att branden var anlagd. Polisen fann spår som tydde på att en lättflyktig och brännbar vätska hällts ut på golvet under flygeln i pianobaren.

– Jag undrar fortfarande vem som tuttade på. Det fick jag aldrig svar på, säger Sava Paunovic.

Hade du några ovänner?

– Inte direkt. Men samtidigt var det här en tid då folk ofta gick till pizzeriorna på fredagskvällarna, och där hade vi inga vakter. Blev någon för full var det vi själva som var tvungna att kasta ut dem (Paunovic ler, greppar tag i tomma luften och gör en snabb, skyfflande rörelse).

Vi sitter på Mitt och Ditt i Enköping en ljummen oktobereftermiddag. För ungefär ett år sedan sålde Sava Paunovic just denna restaurang, som han drev i många år under namnet Akropolis. Nuvarande ägaren Micke Glatz frågar om undertecknad "vill ha någonting att dricka?", och intrycket är att Paunovic behandlas med stor respekt här – en spökchef.

På bordet framför oss ligger vad som endast kan beskrivas som Savas gigantiska svarta plånbok.

– När det kom fram att branden på Priscilla var anlagd misstänkte folk mig, men det var inte Sava som gjorde det, säger Sava med eftertryck.

Kort efter branden slog polisens ekorotel till mot Paunovic restaurangkedja i Västerås, Enköping och Sala. Bokföringsmaterial i mängder beslagtogs och Paunovic anhölls för grova skattebedrägerier. Han tvingades sälja sitt krogimperium – som i Västerås bestod av Dubrovnik, Elvis, Elba och Priscilla, i Enköping och Sala restaurangen Medelhavet – och staten fick in 1,2 miljoner kronor.

Paunovic värld rasade samman, men han slapp fängelse.

– De behandlade mig som en kriminell. Jag fick inte besöka mina egna restauranger ... Det där har man bara sett på "movie".

Men du blev skyldig staten 1,2 miljoner kronor. Vad gjorde du fel?

– Det var min revisor som gjorde fel. Jag lämnade bara alla mina papper till honom i en plastpåse. Det var han som skulle sköta allting. Jag borde ha sagt upp honom, men hade fullt upp med att driva mina krogar. Jag arbetade dag och natt.

Efter att krogimperiet föll fick Sava ett tydligt råd från sin jurist: fly landet.

– Han sa: "Du klarade dig den här gången, men kommer inte göra det igen om de bestämmer sig för att granska dig en gång till och upptäcker något fel." Och mycket riktigt: nästan direkt efter den första processen inledde de en revision till. Min jurist sa: "Stick, stick!" Så det fick bli Florida, som jag besökt tidigare och tycker mycket om. Jag anlände dit 1985.

Där startade han krogen Elvis, alltså samma namn som på en av hans tidigare Västeråskrogar. Men även en tredje kärlek döptes efter rock'n'roll-guden: Savas son, som i dag är 38 år och arbetar som civilingenjör i Skövde.

Blev din son kvar i Sverige när du stack till USA?

– Ja. Hans mamma, min dåvarande partner, ville inte åka. Hon är från Jokkmokk, en riktig norrländska. De flyttade i stället till Umeå, och det var rätt beslut. Han flög över Atlanten till mig nio gånger under de elva år jag bodde i Florida, men med tanke på allt som hände mig under USA-tiden var det inte en bra plats för ett barn.

Man skulle kunna säga att olyckan följde efter Sava till Fort Lauderdale, en stad i Florida snäppet större än Västerås. Han rånades bland annat två gånger på sin egen bar.

– När du tittar in i pipan är det inte "movie". Då är det bara att säga: "Okej, ta vad ni vill ha." Första gången fick de med sig några hundra dollar, och livet är värt mer än så.

Andra rånet ägde rum 1991. När Paunovic nekade ett gäng på två kvinnor och två män att köpa mer alkohol misshandlade de honom så grovt att han var nära att aldrig vakna upp.

– Jag fick allvarliga huvudskador, och läkarna sa i efterhand att de var osäkra på om jag skulle överleva eller inte. Men jag vaknade, och fick gå på kryckor en lång tid efter det.

"Gängledaren" var boxningsvärldsmästaren Rocky Marcianos dotter Mary Anne Marchegiano (Marciano var boxarens artistnamn).

– Hon, som för övrigt var hundra procent narkoman, satt och skröt om att hon var dotter till Rocky Marciano, och när jag berättade det för polisen i efterhand visste de genast vilket gäng det rörde sig om och kunde plocka in dem.

Rocky Marciano flyttade till Fort Lauderdale efter att ha lagt handskarna på hyllan 1956. Han var världsmästare i tungvikt 1952–56 – därmed den ende tungviktsmästaren i historien som dragit sig tillbaka utan att ha förlorat en match. Rocky Marciano avled 1969 i en flygkrasch. Fem år senare dog även Mary Anne Marchegianos mamma.

Att bli nära misshandlad till döds av dottern till en boxningsvärldsmästare låter som en typisk skröna. Kanske i synnerhet när avsändaren är en före detta krogkung som flytt landet med en enorm skatteskuld.

Men berättelsen är sann.

Enligt Sun-Sentinel, lokaltidningen i Fort Lauderdale, misshandlade Mary Anne Marchegiano och hennes gäng Paunovic med en trasig biljardkö för att sedan ta hans nycklar, plånbok, kassaapparat och fem till sju vodkaflaskor från hans kontor. Hon erkände allt i förhöret.

– Jag vet skillnaden mellan rätt och fel. Jag vet inte varför jag är här. Jag hade en bra uppväxt, sa Mary Anne Marchegiano, som vid flera tillfällen dömdes för droginnehav och avled 2011, 58 år gammal.

Men, nu var det ju inte familjen Marchegianos tragiska livsöde vi skulle prata om.

Det är dags att avhandla Paunovic Floridaolycka nummer tre, den som fick bägaren att rinna över.

Bara ett år efter den brutala misshandeln, 1992, drabbades Florida av den fram till 2005 värsta naturkatastrofen USA upplevt: Orkanen Andrew.

– Den lyfte upp halva mitt tak, och farbror Sava hade naturligtvis ingen försäkring som täckte. Plötsligt hade jag ingenstans att bo, säger Sava.

Du pratar alltså om ditt privata hus?

– Nej, nej, nej. Club Elvis. Jag sa ju det till dig. Jag har alltid arbetat dag och natt. Jag sov på min arbetsplats.

Under tiden Sava bodde i Fort Lauderdale fortsatte alltså Skatteverket att granska hur han bedrivit sin restaurangverksamhet i Västerås. Revisionen fann att Paunovic underlåtit att redovisa intäkterna för öl- och vinförsäljning, garderobs-, entré- och serveringsavgifter.

Beslutet: Paunovic skulle eftertaxeras med drygt två miljoner kronor.

Men det stannade inte där.

I februari 1987 hade skatteskulden ökat till 5,4 miljoner kronor.

– Jag hade ju betalat min skuld på 1,2 miljoner kronor innan jag flyttade till Florida. Sedan kommer de med nya anklagelser och ska plötsligt ha fem miljoner. Det är oacceptabelt. De bara skulle vinna. De var värre än kommunisterna, som ju åtminstone vill dela lika. Men staten ville ta allt. För mig var det lika bra att hålla käften.

Men något fel måste du ha gjort?

– Jag tycker inte att jag gjorde något fel, förutom att jag litade på min revisor.

Vanligtvis skulle Paunovic ha sluppit ifrån hela skatteskulden när 1990 ringdes in, och därmed kunnat återvända till Sverige. Men med stöd av en åtta år gammal lag ansåg länsrätten att det fanns skäl att förlänga kronofogdens möjligheter att driva in pengarna under ytterligare fem år.

Ett avtal mellan USA och Sverige möjliggör effektiv indrivning av en svensk medborgares skatteskulder även om personen befinner sig på andra sidan Atlanten. Men det faktum att Sava var jugoslavisk medborgare försvårade.

Den 31 december 1994 preskriberades hela skatteskulden.

Och ett par år senare dök Sava upp i Västerås. Redo att starta på ny kula.

1998 köpte han tillbaka sin krog Medelhavet i Enköping, där byggandet av krogimperiet startade 1974.

Men i Västerås stötte han på hinder. Efter att ha köpt Restaurang Tre på Smedjegatan år 2003, och döpt om den till Casanova, återstod bara en liten detalj: serveringstillståndet – vilket han nobbades av Västerås stad.

Gissningsvis hade de skattesmitningen i färskt minne.

Den andra halvan av kommunhuset vill bryta nacken på dig.

– Jag frågade en person på kommunen, som varit lunchgäst hos mig i många år, om han trodde att jag skulle beviljas serveringstillstånd. Han sa: "Sava, jag och ena halvan av kommunhuset skulle gärna vilja det. Den andra halvan vill bryta nacken på dig."

Denna indirekta krögarexil innebar att Sava Paunovic flyttade till Enköping, där han bott och arbetat de 14 senaste åren.

– Jobba och sova. Så ska Savas liv vara. Men jag måste säga att det var roligare förut. Det gick att tjäna riktiga pengar på 70- och 80-talet.

Men i fjol sålde han alltså Akropolis, restaurangen han drivit de senaste åren.

Den blev föremål för en skottlossning 2012.

– Kulan gick rakt igenom fönstret, och träffade nästan en person som satt en meter ifrån där du sitter just nu, säger Sava, och pekar mot fönstret där listen fortfarande inte har ersatts.

Var de ute efter dig?

– Jag kan inte tänka mig det. Jag är inte skyldig någon något längre, och ingen är skyldig mig något. Den här kvällen hade en familj fest för sin 17-årige pojke, och personen som nästan träffades var pappan till pojken. Bara fem minuter efter skottlossningen var tio polisbilar på plats. Det verkade som att de visste att något var på gång.

Det senaste året har varit tufft för Sava. Även om de hälsoundersökningar han gått på varit positiva har han för första gången sedan 1974 inte ägt en enda restaurang.

Han är uttråkad.

– Jag kan inte fortsätta leva så här. Det är inte bra att inte göra något. Jag vill känna ansvar igen. Därför håller jag på att kolla runt efter någonting att driva.

Sava Paunovic säger att han fortfarande älskar Västerås, och besöker ofta staden för att hälsa på gamla vänner. Men allra närmast hjärtat ligger Elba, som han drev med framgång i början av 80-talet.

Vem som ska sköta driften av Elba har debatterats flitigt senaste året. I december 2017 skrev nöjesprofilen Björn Carlsson att det var "skandal" att Västerås stad skulle öppna Elba och driva det som ett arbetsmarknadsprojekt sommaren 2018. Han hävdade att många privata krögare ville hyra Elba.

– Vad politikerna gjort med Elba är en skam enligt mig. Fråga min generation och generationen före ... det här kan du skriva: Jag har bevisat hela Västmanland hur Elba ska drivas, och jag vill gärna göra det igen. Se vad som hände med Elba när jag försvann. Det där är inte ett nio till fem-jobb, man måste lägga ner sin själ i det.

Skulle du orka driva Elba?

– Ja. Kanske går det att göra en "deal" med kommunen. Det går nog inte att driva Elba utan något som helst stöd från dem. Men jag menar, vad håller de på med? De ska inte driva Elba. De ska hitta hyresgäster. Jag bryr mig ärligt talat knappt om ifall det är jag som driver Elba, det kan vara vem som helst som brinner för det. Det viktiga är att Elba lever, för västeråsarnas skull.

Amanda Agestav (KD), vice ordförande i kommunstyrelsen, svarade på Björn Carlssons uttalande att Elba ska bli en dansrestaurang med kvällsevenemang, på lång sikt, och att en privat entreprenör då skulle kunna driva den.

– Men för att komma dit måste vi rusta upp fastigheten, säger hon.

* * *

När undertecknad först ska få tag på Sava, i vad som har potentialen att bli intervjuernas intervju, går det trögt. Men via viss efterforskning och en rejäl chansning svarar en person med avlägsen koppling till Sava: "Du kan få numret av mig, men du får absolut inte säga att det var jag som gav det till dig."

Intervjuernas intervju eller inte. Det var värt det.

Och då nämns inte ens hur allting började för Sava som dräng på föräldrarnas gård i Belgrad, hur hans syster som arbetade på franska ambassaden "fixade" hans flytt till Sverige 1970, hur pengarna som ledde till att han kunde köpa sin första restaurang trillade in genom att "det inte finns ett enda fönster i Uppsala jag inte har putsat", hur han blev stämd av en nära vän för en bilaffär (de umgås givetvis än i dag) – och varför det är smartast att aldrig bo med sin partner (han är särbo med sin flickvän sedan 20 år tillbaka).

De historierna får vi ta en annan gång.