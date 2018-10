Therése lämnar musikjätten – blir toppchef på Filmstaden: "Kan bli alkohol på biograferna i Västerås”

Efter fem framgångsrika år som vd på Live Nation, Sveriges största konsertarrangör, och globalt sett världens största, tar 42-åriga Therése Liljedahl nästa steg i karriären.

Vid årsskiftet byter SF officiellt namn till Filmstaden, och gör samtidigt en rad förändringar. En av dem är att man samlar det totala företagserbjudandet under Filmstaden Business, som Liljedahl blir chef för.

Det gemensamma affärsområdet utgörs av SF Media, SF Bio Företagsbiljetter och Möten & Event.

– SF byter namn till Filmstaden, samtidigt som Filmstaden (också namnet på SF:s gamla inspelningsstudio där det spelades in 440 filmer 1919–1970) firar 100 år, och ett helt nytt affärsområde startas. För mig var det här ett erbjudande jag inte kunde tacka nej till eftersom jag kommer att få vara med och påverka från början. Jag har alltid tyckt mer om att skapa än att förvalta, säger Liljedahl via telefon från Danmark där hon är på möte med Live Nation under onsdagseftermiddagen.

När börjar du ditt nya jobb?

– Vi samtalar om tillträdesdagen, så vi får se, men det lär inte dröja så länge.

Vilka uppgifter kommer du att ha som vd för Filmstaden business?

– Det handlar om affärsutveckling och att skapa nya intäktsmodeller, att kombinera bioupplevelsen med kommersiella intäkter.

Kan du konkretisera?

– Bioreklamen före filmen, som de flesta har en relation till, är ett exempel. Men det finns fler vägar för kända varumärken att synas, exempelvis i form av event på biograferna eller hur man kommunicerar ut information om filmerna. Det handlar om att hitta sätt för varumärken att nå biopubliken som befinner sig på biografen innan filmen börjar.

Om vi blickar framåt, vilka koncept tror du är på väg till biograferna?

– Någonting vi sett de senaste åren är att vissa biografer serverar mat och alkohol. Filmstaden i Mall och Scandinavia i Solna har en VIP-salong där de visar filmer och har fullständiga rättigheter, så att biobesökaren kan ta ett glas vin till maten. En premiumupplevelse.

Är det här något du tror att vi kommer få se i Västerås?

– Alla fördelar måste alltid landa snabbt i Västerås, haha. Det måste vi styra upp! Nej, jag kan så klart inte lova någonting, eftersom jag inte ens börjat jobbet än, men Västerås är alltid prioriterat för mig. Jag tror att biografen går en spännande utveckling till mötes och det brukar vara så att när någonting funnits i Stockholm några år kommer det sedan till Västerås. Det är mycket möjligt.

När VLT träffade Therése Liljedahl i Stockholm för en stor intervju förra vintern berättade hon om sin syn på musikbranschen lokalt och nationellt, den långa vägen från att jobba extra på Bellevue till att bli vd för landets största konsertarrangör – och att kunna namnet på varenda lokalalkis i Västerås.

Hon berättade också att popcornförsäljare på SF var ett av hennes första jobb som 16-åring.

"Jag skulle inte, vilken dag som helst i veckan, ha några problem med att gå tillbaka till att sälja popcorn på SF. Jobb är jobb. Det är mitt arv från Västerås", sa hon.

Nu är cirkeln sluten?

– Ja, för mig finns det någonting romantiskt i att få jobba på SF. Dels på grund av att jag själv startade min yrkesbana där, dels för att min mormor och morfar drev en biograf i Hallstahammar för länge sedan. Jag gillar att ta beslut med både hjärtat och hjärnan.

Therése Liljedahl bor med sin man och deras två söner i Stockholm.

Du är inte på gång att flytta hem till Västerås snart?

– Haha, jo. Det är dags, men jag har inte fått något jobberbjudande i Västerås, vilket gör mig lite besviken, haha. Men i och med mitt nya jobb ser jag i alla fall till att röra mig i verksamheter som har drift i Västerås. Jag får komma hem och hjälpa till med er livescen snart.