Västeråsare tar en av världens största musikfestivaler till Sverige: "År av arbete"

I julas berättade Live Nations vd Therése Liljedahl om sin långa resa från popcornförsäljare på SF i Västerås till att leda Sveriges största konsertarrangör, och globalt sett världens största, med ett evenemang som startar i genomsnitt var 18:e minut över hela jordklotet.

Festivalsommaren innebär att hon har fullt upp.

Hon har dansat på Summerburst, röjt satan på Sweden Rock och njutit av många av de konserter Live Nation arrangerat i grannländerna.

Ja, utöver allt arbete då.

Liljedahls främsta ansvarsområde är supporten kring Live Nations festivaler. Det handlar om ekonomi, finansiering, partnerskap, administration och marknadsföring.

– Min personliga favorit under sommaren är Way Out West, dit jag åker nästa vecka. Det blir alltid en succé, både publik- och upplevelsemässigt, säger Liljedahl.

Nyligen slog en bomb ned i Musiksverige: Live Nation tar sommaren 2019 Lollapalooza till Stockholm. Lollapalooza grundades 1991 av Jane's Addictions frontman Perry Farrell och är en av världens absolut största musikfestivaler. Från början anordnades den i USA, men har sedan dess blivit ambulerande och även ägt rum i länder som Chile och Brasilien. 2015 kom festivalen för första gången till Europa via Berlin.

Nu är det dags för Sverige och Gärdet i Stockholm.

– Det är resultatet av många års arbete där vi aktivt legat på amerikanerna och bjudit hit dem flera gånger för att visa upp vår vackra huvudstad. Till slut såg de det som en självklarhet att välja Stockholm som ny Lollapalooza-stad, efter Berlin och Paris i Europa, säger Therése Liljedahl.

Vad kan du berätta om Lollapalooza 2019 i dagsläget?

– Arbetet är i full gång. Innan året är slut kommer vi att gå ut med information om artister och massor av annat kul.

Att anordna en av världens största musikfestivaler på Gärdet är en stor apparat. Live Nations största utmaning någonsin, faktiskt.

– Äntligen får Stockholm den stora och breda festival man länge förtjänat, men aldrig haft. Det här är jättestort ur ett svenskt perspektiv, men det kommer även synas och höras internationellt och vi räknar med många tillresta från hela världen.

Hon skickar även en passning till sin hemstad.

– Med tanke på det korta avståndet från Västerås till Stockholm ser jag fram emot många festivalbesökare från min kära hemstad.

Aldrig har så många svenskar gått på festival som nu.

På sina håll har det talats om "festivaldöden i Sverige". Bråvalla lade nyligen ned för gott, till stor del på grund av de många sexuella övergrepp som anmäldes 2017. Hultsfredsfestivalen i sin ursprungliga, storformatsform, lade ned 2012. Arvikafestivalen försvann 2011. Och så vidare.

Vad får er att tro så starkt på Lollapalooza?

– Vi pratar inte om någon festivaldöd, snarare tvärtom – aldrig har så många svenskar gått på festival som nu. Och samtidigt som några festivaler har försvunnit de senaste åren har nya tillkommit. Moderna festivaler handlar om bekvämlighet, trygghet, tillgänglighet och frihet för besökarna.

– Lollapalooza kommer ligga mitt i Stockholm och erbjuda allt detta och mycket mer, och mer än bara musik. Därför menar vi att "Lolla" är precis det som just Stockholm har saknat.

Vilka har varit Live Nations största framgångar denna sommar?

– Det finns många succéer i form av Foo Fighters och Guns N' Roses på Ullevi, Jay Z och Beyoncé på Friends Arena, en grym turné med Hov1 som fortfarande pågår, likaså med Markus Krunegård, plus Sweden Rock som slog publikrekord med bland andra Iron Maiden på scenen. Min favoritspelning var Anderson .Paak på Nobelberget.

När Therése Liljedahl är ledig under sommaren befinner hon sig oftast i sin sommarstuga i Kopparberg.

– Det är så härligt, och min sommar har blivit en bra kombination av arbete och att vara tillsammans med familjen. Jag har bakat en hel drös med kanelbullar, tränat och plockat hallon – laddat batterierna för en intensiv höst.

Det här är Therése Liljedahl

Namn: Therése Liljedahl (född Sundling), 41 år.

Föräldrar: Mamma Eva och pappa Eric. Bror: Patric, 33.

Make: Mikael, 48. Barn: Alf 12 år, Nils 7 år.

Bor: Huvudsta, Stockholm.

Intressen: Vara i skogen, musik, baka. Bakar helst kanelbullar. Det är godast. Småkakor. Det som mormor och mamma har lärt mig.

Favoritmat: Asiatiskt.

Favoritdryck: Cola zero.

Favoritresmål: Los Angeles och Köpenhamn.

Kuriosa: Sitter även med i styrelsen för Sweden Rock.

Idol: Morfar Lars Andersson.