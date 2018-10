Stadens nöjespappa i 30 år – nu vill han göra comeback på krog i Västerås: ”Konserter för 300 personer”

På lördag, 20 oktober, äger första testet rum. Då spelar Hasse Ekman, framstående trummis, med sitt Beatlescoverband The Grand Old Softies på Jonnys Krog, som ligger på Hässlö nära Västerås flygplats.

Vanligtvis ingår även Peter Morén, känd från Peter Bjorn and John, men han kan inte medverka denna gång eftersom kultindiepoptrion befinner sig i Berlin inför kommande albumsläppet "Darker days" 19 oktober.

The Grand All Softies samlas varje gång ett Beatlesalbum fyller 50 år, för att tolka det inför publik. På Jonnys Krog kommer åhörarna få åtnjuta delar av dubbelalbumet "The Beatles", även kallat "The White Album".

– Många har en bild av Beatles som snälla och välkammade, men de lirade faktiskt rätt tufft också. Vi kommer också att "freaka ur" en del, säger Hasse Ekman.

Den som kan sin lokala musikhistoria vet att Hasse Ekman gjort enorma insatser för Västerås livescen. Han ligger bakom musikklubbarna Village och restaurang Mälaren, men framför allt Smalls – som höll till i Piazza Di Spagnas källare och därefter Culturen under totalt 14 år.

– När vi höll till på Di Spagna kunde vi bara ta in 100 personer på grund av storleken, men ändå ha väldigt bra artister; som Tommy Körberg, Weeping Willows, Robert Wells – och Monica Zetterlund som invigde stället. Artisterna kom dit för att det var kul att spela där, det blev intimt. Jag hade ett bra kontaktnät på den tiden och det har jag fortfarande.

Om arrangemanget kring lördagens spelning med The Grand All Softies går bra räknar Ekman med att kunna dra i gång en regelbunden musikscen på Jonnys Krog.

– Det får plats 300 personer, vilket innebär att man kan köra lite större grejer. Tar man 200 kronor för entrén och det kommer mycket folk kan man plötsligt få en helt annan ekonomi i det.

Jonnys Krogs lokal är formad som ett "L", vilket innebär att man kan ha både stående publik och sittande middagsgäster.

– Vissa kanske tycker att Jonnys Krog ligger lite avsides, men det är lätt att ta sig ut dit med buss. Är någonting tillräckligt bra kan man ju ta sig till Stockholm eller Uppsala, så varför inte en kort busstur i Västerås?

– Jag skulle inte ha några problem med att sätta Peter Bjorn and John på Jonnys Krog. Västerås är en stor stad och jag är säker på att det finns en livescen här. Det handlar bara om att nå ut och boka attraktiva akter. Jonnys Krog är ett ställe människor i alla åldrar skulle uppskatta.

Du vill inte rikta in dig på en specifik målgrupp?

– För mig finns det två sorters musik; bra och dålig. Jag går efter min smak. Visst behöver man kanske tänka lite kommersiellt ibland, men samtidigt: hellre tio personer i publiken som tycker att det är bra än 100 personer i publiken som tycker att det är dåligt. Tio personer som berättar för sina vänner om en bra upplevelse är värt mer än vad man kan tro.

Trummor i olika band har Hasse Ekman aldrig slutat spela.

Men att arrangera konserter regelbundet slutade han med för ungefär tio år sedan.

Han ville fokusera på sitt yrke som musiklärare, och sitt eget musicerande.

– När vi drev Smalls på Culturen var jag delägare och det innebär otroligt mycket jobb att driva en verksamhet. Då är det bättre att hitta ett ställe som redan är i gång, har alla rättigheter och en krögare som förstår vad det handlar om. Det har jag hittat i Jonnys Krog, och jag hoppas innerligt att vi kommer att kunna starta en musikscen som tilltalar västeråsarna. Det finns alldeles för lite livemusik i Västerås just nu.