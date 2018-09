Jazzens vänners oro – vädjar till publiken att dyka upp i höst: "Gäller att inte vi också försvinner"

I våras kom ett besked som sörjdes av Västmanlands jazzälskare. Anrika Jazzens museum, som drog i gång 1999, tvingades lägga ned efter storförluster.

I stället ska där byggas lägenheter.

Claes Tillander har sedan länge arrangerat jazzkonserter i Västerås Konserthus under vår- och höstsäsongen genom den ideella föreningen Jazzens vänner. Enligt honom går man ytterst sällan plus på en jazzspelning.

– Vinst blir det egentligen aldrig. Möjligtvis kan man tjäna någon krona på en eftermiddagskonsert, men för oss handlar det mest om att gå med förlust inom rimlighetens gränser, säger Tillander.

Föreningen Jazzens vänner uppbär verksamhetsstöd från Västerås stad, Statens kulturråd och samarbetar dessutom nära med Västmanlandsmusiken. Dessa faktorer innebär att Jazzens vänner kan fortsätta arrangera spelningar.

Tillander känner dock oro över att Sveriges jazzföreningar från och med i år måste ansöka om det statliga verksamhetsstödet direkt från Statens kulturråd. Tidigare har riksförbunden vidarefördelat bidragen.

– Om det verksamhetsstöd vi får från staten urholkas, i kombination med att vår publik minskar, ser det verkligen inte bra ut. De flesta som arbetar i kulturrådet har aldrig sysslat med en ideell klubb, de har knappt varit utanför Stockholm. Riksförbundet Svensk Jazz har kämpat med näbbar och klor mot detta, men beslutet är fattat, säger Tillander.

– Nu får vi hoppas att detta trots allt inte kommer att påverka verksamhetsstödet från staten, och att allmänheten förstår hur otroligt många bra spelningar vi erbjuder denna höst (se hela höstprogrammet längst ned i artikeln).

Varför lyckas ni inte locka fler besökare?

– Människor verkar inte vara så nyfikna. De vill helst ha sett artisten i fråga på tv först, om de ska vara beredda att betala för att se honom eller henne live. I Tyskland, exempelvis, är det precis tvärtom. Där tittar publiken först på vem arrangören är, och ser de att en okänd artist ska komma jublar de. I Sverige litar väl inte folk på att vi arrangörer har koll på kvaliteten, men det kan jag lova att vi har. 30 oktober kommer exempelvis Mårten Lundgren hit med sin kvartett. Han kanske inte drar så mycket folk, men jag kan lova att musiken håller högsta kvalitet. Jag vågar påstå att vårt höstprogram 2018 är det bästa vi erbjudit på flera år.

Det är vi ideellt arbetande jazzföreningar som bär upp jazzen i Sverige.

I vakuumet efter Jazzens museum överväger Jazzens vänner att börja arrangera spelningar på Vallby Friluftsmuseum nästa sommar.

– Även om Jazzens museum höll lägre och lägre kvalitet är det verkligen beklagligt att det försvann. Det är givetvis trevligt att Björn Carlsson öppnat en ny sommarscen på Västerås Officersmäss, men att det skulle bli en värdig arvtagare till Jazzens museum har jag svårt att se. Då skulle han behöva satsa mer på jazz. Det är vi ideellt arbetande jazzföreningar som bär upp jazzen i Sverige, och jag tror att jazz på Vallby Friluftsmuseum skulle uppskattas av många. Om det blir av kommer vi att boka artister i stil med dem vi bokar till Västerås Konserthus, säger Tillander.

Han avslutar med en vädjan till Västerås jazzälskare.

– Det gäller att inte Jazzens vänner också försvinner. Då har vi ingen jazz kvar. Förhoppningsvis sluter publiken upp denna höst. Jag är optimistisk.

Här är återstoden av höstens line-up:

25 september: Scott Hamilton/Jan Lundgren Quartet

Den amerikanske saxofonisten som varit verksam sedan 1977 med över 40 album i sin arsenal kommer tillsammans med jazzpianisten Jan Lundgrens kvartett spela på kvällen i Konserthusets lilla sal.

9 oktober: Karl Olandersson Kvartett

Karl Olandersson, en av Sveriges främsta jazztrumpetare och bland annat känd från Stockholm Swing All Stars kommer att spela i Konserthusets lilla sal på kvällen.

23 oktober: "Lars Gullin 90 år" av Bertil ”Jonas” Jonasson

Med en förkärlek till jazz sedan barnsben och en karriär där han fått spela med musiker som bland annat Kjell Öhman, Jan Allan och Rune Gustafsson, så bjuder Bertil "Jonas" Jonasson på en hyllningskonsert till svenska jazzsaxofonisten Lars Gullin i Konserthusets lilla sal.

30 oktober: Mårten Lundgren Quartet

Under kvällen i den lilla salen spelar kvartetten verk från den amerikanska legenden Bob Dorough, som var en cool jazzvokalist, pianist, kompositör och låtskrivare.

6 november: David Carbe Kvartett med Caroline Wennergen & Leroy Armstrong

En eftermiddagskonstert där David Carbe, som är känd från bland annat husbandet i Bingolotto, och Caroline Wennergren, som är både sångerska och buktalare, bjuder på show.

– Vi har sedan några år tillbaka haft eftermiddagskonserter specifikt för pensionärer, som har gått kanonbra. Vi har haft fullt med folk varje gång och det har varit uppskattat, säger Claes Tillander.

13 november: Sisters of Jazz - "It's all about the ladies"

De sex medlemmarna i Sisters of Jazz kommer att bjuda på en hyllningsshow av deras favoriter i raden av kvinnliga kompositörer, vokalister och låtskrivare.

– De presenterar en massa berömda men ofta okända verk av duktiga kompositörer. Väl värt att se, säger Claes Tillander.

27 november: Bobo Stenson Trio

Den lokala jazzförmågan Bobo Stenson kommer under kvällen inta Konserthusets lilla sal för att tillsammans med Jon Fält och Anders Jormin bjuda på spelglädjen.

4 december: Hyllning till Svend Asmussen & Toots Thielemans

Med denna hyllningskonsert avslutas säsongen med dunder och brak.

– Kanonmusiker! Även om det inte är en julkonsert så kan jag tänka mig att några sådana låtar hänger med ändå, säger Claes Tillander.