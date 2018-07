Här är bandet Kluster – avslappnade nykomlingar som spelar experimentell musik: "Dokumentation av vad som skett i studion"

Kluster är ett fyraårigt band som tillkom genom gemensamt umgänge de fem bandmedlemmarna sinsemellan och på grund av tillfälligheten av att alla stod utan band för stunden. Som en oortodox start började de boka upp sig för spelningar på barer och lokala scener i Berlin, för att sedan spela in sin debutskiva.

– Vi vet inte hur soundet kan klassas. Någon gång kom vi fram till att vi gör lo-fi pop, jazz, punk och rock. Men eftersom alla har så olika bakgrunder i musikvärlden så kan det bli vad som helst, säger Andreas Pollak, som är bandets trummis.

Under det senaste året har Kluster släppt singlar som blivit uppmärksammade av P3, av BBC och den engelska musiksajten Line of Best Fit. Byggstenarna i bandet utgörs av sångerskan Linnea Hall, gitarristerna Adam Jonsson och Sebastian Hegedüs, Pontus Örustrand på keys och bas. Trummisen Andreas Pollak berättar att det för bandet är viktigast att experimentera med musiken och göra låtar som de själva är stolta över – vilket summerar deras debutskiva "Civic".

– För oss är prioriteten att göra musik som är roligt för oss, sedan får det bli som det blir i slutprodukten. Skivan blir som en inramning och ett nedslag i vår process, produkten av hur det blir när vi spelar. Det är som en sorts dokumentation av vad som skett i studion, säger Andreas Pollak.

Sebastian Hegedüs berättar att alla bandmedlemmar är likvärdigt delaktiga i skapelseprocessen, vilket hörs i deras sound.

– Vi har testat ganska många olika tillvägagångssätt i hur vi ska skapa vår musik, men det landar i någon slags kollektiv process. För vissa låtar så är den kanske en person som är ledande medan andra bara växer fram medans vi jammar. Ibland bygger vi en refräng först, ibland tar vi upp en jamsession utifrån rytmik, säger Sebastian Hegedüs.

Med en avslappnad attityd berättar Sebastian och Andreas att bandet siktar på att kunna leva på musiken och satsa på livespelningar. Till hösten kommer de spela in mer musik och dessutom spela på skivbolagsfestivalen i Stockholm kallad Fool's Gold.

Band:

Kluster

Aktuella med:

Debutskivan Civic

Medlemmar:

Sångerskan Linnea Hall, gitarristerna Adam Jonsson och Sebastian Hegedüs, Pontus Örustrand på keys och bas, västeråsaren och trummisen Andreas Pollak.

Genre:

Indie poprock/lo-fi pop, jazz, punk och rock.

