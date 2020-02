Nattvandrare och nolltolerans mot droger – så vill man stoppa stöldbrotten i Skinnsberg

Anmäl text- och faktafel

Runt 100 personer dök upp på det dialogmöte som kommunalrådet Lena Lovén Rolén (S) bjöd in till, med anledning av senaste tidens stöldbrott i Skinnskatteberg. Invånare, företag, föreningar, kyrkan, polisen och politiker ville alla diskutera möjliga lösningar för att stoppa brotten och öka tryggheten.

– Det finns ju en grupp som tycker det känns obehagligt men samtidigt är det ingen som blivit rånad eller överfallen. Det här är kopplat till stöldbrott, där folk vill ha snabba pengar och det är i stort sett alltid kopplat till missbruk. Jag var därför tydlig med att säga att vi ska ha nolltolerans mot narkotika här i Skinnskatteberg, säger Lena Lovén Rolén (S).

Med på mötet var också Fagerstas nattvandrare och Grannsamverkan från södra kommunen. De berättade om sina verksamheter och fick flera av deltagarna på mötet att anmäla intresse både för att nattvandra och för att starta grannsamverkan.

– Nattvandrarna bjöd in oss till att gå in under deras paraplyförening och det tänker jag är vår ambition att göra. Sedan var det flera som anmälde sig till grannsamverkan så nu hoppas jag att vår kommunpolis har lite kö och får beställa hem flera nya skyltar, säger Lena Lovén Rolén (S).

Flera mötesdeltagare gav även som förslag att kommunen behöver jobba mer förebyggande och vill se fler aktiviteter för invånarna.

– Nu har faktiskt förvaltningen fått i uppdrag att titta på hur allaktivitetshuset äntligen kan bli det allaktivitetshus som vi alla har drömt om. Att det blir ett hus för alla åldrar och att det finns olika aktiviteter. Det som görs nu då är att vi har en dialog med föreningar och andra organisationer om hur de kan bidra till aktiviteter, berättar Lena Lovén Rolén (S).

Om några månader kommer kommunalrådet bjuda in till ännu ett möte för att återigen diskutera tryggheten i Skinnskatteberg.