NATTENS NYHETER: Senaste nytt om EU-valet • KAK-politiker vågar inte ta bort medborgarförslagen • Läs om finska VM-knallen

Nattens nyheter

Polisen rapporterar om en natt utan allvarliga händelser. Det har inte heller kommit några larm om olyckor eller bränder.

Här är de preliminära resultatet i EU-valet: Liberalerna klarar sig kvar och Socialdemokraterna gör sitt sämsta val någonsin. Vid 23-tiden på söndagskvällen kunde Valmyndigheten presentera ett preliminärt valresultat. Enligt de siffrorna blir Socialdemokraterna största parti, Moderaterna blir näst störst. Sverigedemokraterna är det parti som ökar mest med 5,7 procentenheter.

Morgonens toppnyhet

Medborgarförslagen tar tid och kraft – men ingen KAK-politiker vågar ta bort dem. Klätterställningar har byggts, lekplatser rustats och konstnärliga utsmyckningar kommit till. Medborgarförslag utnyttjas i KAK-kommunerna som ett sätt för allmänheten att föra fram sina idéer. ► I Köping lämnades det in 20 medborgarförslag 2018. ► I Kungsör kom det in 27 stycken. ► I Arboga lämnades det in 17 medborgarförslag.

Sport

Bragden – VM-guld till Finland efter dramatisk final: "Det mest osannolika jag har upplevt". Under söndagskvällen bjöds det på hockeyunderhållning när VM skulle avgöras. Finland besegrade Kanada efter en dramatisk match. "Det är idrottshistoria", säger SVT:s Chris Härenstam i sändningen.

Tipsa oss

