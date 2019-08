NATTENS NYHETER: Reportage om hur man rustar sig inför riddarspel

Nattens nyheter

Polisen rapporterar om en natt utan allvarliga händelser. Det har inte heller kommit några larm om olyckor eller bränder.

Morgonens toppnyhet

Ringbrynjor och 30 kilo plåt – här rustar sig Gustav för riddarspel: ”Hästtagel dämpar slagen jag får”. Inga Medeltidsdagar utan riddare. I år är det inte bara vapnen som är blanka, även en del rustningar. Mästerriddaren Gustav Norman tar på sig 25–30 kilo extra i plåt och ringbrynja.

Sport

Ex-VIK:aren klar för Köping Hockey - ryktats till klubben i sommar. Köping Hockey gör en riktigt tung värvning inför hockeyettan. Rutinerade Niklas Lihagen, 35, är klar för klubben - enligt Sportens uppgifter.

Inrikes

Kulturminister Amanda Lind födde under fredagen en dotter på Sundsvalls sjukhus. Kulturminister Amanda Lind (MP) från Härnösand födde under fredagen en dotter på Sundsvalls sjukhus. Det meddelade hon via Instagram under söndagen.

Tipsa oss

Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med oss på redaktionen? Tipsa oss här, skicka sms/mms till 72023 (inled meddelandet med BBLAT) eller mejla [email protected].

Ladda ner vår appar – och få senaste nytt direkt i din mobil

►bblat.se ►E-tidningen Bärgslagsbladet ►E-tidningen Arbogatidning

Följ oss på sociala medier

►Facebook ►Twitter

Ha en trevlig dag!