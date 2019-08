När Foppa dominerade i VM – med fel utrustning: "Lånade Sundströms skridsko"

Samtalet kommer från Hockeypuls podcast #9. Finns där poddar finns (Spotify, Acast, iTunes etc). Nya avsnitt varje måndag.

VM-guldet 1998 bärgades efter att Finland besegrats i finalen, som då bestod av en matchserie i bäst av två.

Christer Olsson, som spelade i Frölunda, var en del av VM-truppen från start och minns hur laget under turneringens gång började inse att de hade förutsättningar för att vinna guld.

– Det var ett fantastiskt lag. Vi spelade på ett visst sätt, förlorade knappt en period och Tommy Salo var jättebra i målet.

I Hockeypuls podcast berättar Olsson om ett av sina starkaste minnen från turneringen i Schweiz.

Peter Forsberg, som då var storstjärna i Colorado, gjorde avtryck direkt när han hade landat i alplandet.

– Jag minns att vi skulle möta Kanada och Peter Forsberg hade kommit innan den matchen, men det var strul med hans hockeybag.

– Han fick därför låna ihop en utrustning och lånade Niklas Sundströms skridsko. Jag tror att han sedan gick ut och gjorde hattrick* i den matchen mot Kanada, säger Olsson och skrattar.

Lyssna på hela avsnittet med Christer Olsson i spelaren nedan, eller ratta in avsnittet i din poddapp.

"Foppa" var bara en av profilerna i det VM-laget.

Ingen målvakt släppte in färre mål än Tommy Salo i turneringen, på tränarbänken stod Kent Forsberg, Mattias Öhlund och Niclas Hävelid styrde från blålinjen och en viss Mats Sundin vann poängligan tillsammans med Forsberg.

– Sundin kom in senare under turneringen och jag kommer aldrig glömma när han kommer in i omklädningsrummet. Han kliver in och säger bara: "Nu kör vi gubbar". Det var som att Gud hade klivit in, det var en sådan aura omkring honom. Det kändes som att vi skulle vinna den turneringen då, även om det i slutändan blev tajt mot finnarna.

Man brukar prata om generationsspelare, de som är något utöver det vanliga. Kunde du märka det med "Foppa", Sundin, "Lidas"? Att det var flera nivåer över dig och övriga i landslaget?

– Ja. Så var det.

På vilket sätt märktes det? Om du ska förklara för en som inte suttit i de omklädningsrummet du suttit i, tränat på det sättet ni gjort och spelat de matcher ni spelat?

– Alla spelare som var, och är, i landslaget är på en viss nivå. Det är jäkla bra spelare men när det kliver in superstjärnor, som Mats, Foppa och Lidas, är det... Det är så självklart i deras agerande. Det är distinkt. Första gången jag spelade med Mats Sundin var under första lock outen och vi spelade i Finland med landslaget. Första passningarna man fick var ju missiler! Det var något annat.

* Forsberg gjorde i själva verket två mål och två assist mot Kanada.

Lyssna på hela avsnittet med Christer Olsson i spelaren ovan eller på din podd-plattform.

Här hittar du Hockeypuls nya podcast – avsnitt varje måndag:

Acast: https://play.acast.com/s/hockeypuls

Itunes: https://podcasts.apple.com/us/podcast/hockeypuls/id1083465585

Spotify: https://open.spotify.com/show/6R9tCBYYpOYttBBGGGMfmQ?si=VuObd9ckT-mtWzlKyy2v4A