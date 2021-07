Musik av jazzgiganter i Köpings kyrka

Det blir musik av jazzgiganterna Bill Evans, Dave Brubeck och Oscar Peterson.

– Vi kallar programmet Jazz på pränt därför att den är nedtecknad och inte improviserad, säger Lars Tillenius.

Han var organist i Köping under åren 1988 till 1998. Innan han pensionerade sig var han musikkonsulent i Västerås stift.

– Jag kommer att få spela på den nya flygeln som kyrkan köpt in, det ska bli spännande.

Flygeln är en Steinway & son och kom i mitten av juli. Det blir alltså första gången som den används i konsertsammanhang.

– Det är en gammal Steinway som är totalrenoverad och i toppskick, vi har även bytt flygel i kapellet, säger organisten Leif Hesselgren.

Trion med Lars Tillenius, piano, Torsten Lund, saxofon och Peter Teglund på kontrabas kommer bland annat att spela låtarna Weep no more av Dave Brubeck, hyllningen The Duke till Duke Ellington, också av Dave Brubeck, samt When summer comes av Oscar Peterson.

– Det ska bli jätteroligt att spela för publik igen, skönt att det lossnat, säger Lars Tillenius.

Konserten är på lördag 24 juli klockan 18 i Köpings kyrka. Föranmälan krävs.