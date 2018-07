TV: Sporten rankar fem bästa nyförvärven: "Kört som det inte fanns någon morgondag"

1. Robert Lambert, Rospiggarna, 90 poäng på 48 heat.

Den 20–åriga britten bytte inför säsongen Masarna mot Rospiggarna – och vilken succé det blivit! Lagledaren Mikael Teurnberg har öst beröm över sin adept och det med allt rätt. Lambert har kört som det inte fanns någon morgondag.

2. Nicki Pedersen, Västervik, 62 poäng på 26 heat.

Dansken har visserligen bara kört fem matcher men det han bjudit på har varit av alla högsta klass. Glänste ordentligt i Västerviks livsviktiga och mycket sköna segrar i dubbelmötet mot Lejonen. Gammal är äldst.

3. Tai Woffinden, Indianerna, 94 poäng på 44 heat.

Lämnade Masarna förra veckan och i tisdags slog transferbomben ned. Woffinden går till Indianerna. Har förvisso inte kört för sin nya klubb ännu men att plocka in VM–ledaren mitt under säsongen kvalar in på listan för bästa nyförvärven. Åtminstone om plånboken tillåter det, och det har ju Indianerna intygat...

4. Fredrik Lindgren, Smederna, 114 poäng på 50 heat.

Regerande mästarna Smederna prestigevärvade in Sveriges bästa förare från Dackarna och det har fallit väl ut. Lindgren har fortsatt hålla en hög nivå och känslan är ändå att det finns lite, lite mer att ge.

5. Leon Madsen, Vetlanda, 41 poäng på 20 heat.

När lagkaptenen Szymon Wozniak tvingades till vila togs den gamle guldhjälten Madsen tillbaka till Vetlanda. Knäppte direkt gamla klubben Indianerna på näsan och har fortsatt leverera fin körning.