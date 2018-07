Superguide inför omgång 8 – Anton Furuland: "En säsongsdefinierande match för båda lagen"

Vetlanda–Indianerna, Vetlanda Motorstadion, matchstart 19.00

Vetlanda: 1. Artem Laguta 2. Tomas H Jonasson 3. Leon Madsen 4. Brady Kurtz 5. Bartosz Zmarzlik 6. Filip Hjelmland 7. Robert Miskowiak

Indianerna: 1. Bjarne Pedersen 2. Vaclav Milik 3. Kenneth Bjerre 4. Piotr Protasiewicz 5. Anders Thomsen 6. Victor Palovaara 7. Ludvig Lindgren

Förra omgången: Vetlanda, med Leon Madsen i spetsen, ryckte åt sig segern i sista heatet och besegrade Indianerna med 46–44.

Så slutande mötena i fjol: Vetlanda–Indianerna 52–38, Indianerna–Vetlanda 49–41

Anton Furuland om laguttagningen: Viktig vinst i förra mötet och Vetlanda ger förtroendet till samma förare igen. Enda förändringen är att Filip Hjelmland och Robert Miskowiak skiftar position på reservplatserna. Även Indianerna satsar på samma gäng, men väljer att stuva om helt på de fyra första platserna. Kan det vara det lilla taktiska draget som fixar hem två poäng till Kumla?

Anton Furuland om matchen: Kul returmöte mellan fyran och femman i Elitserien! Indianerna har två raka förluster i bagaget och den fina formen har stannat av något. Bara halva serien är körd men den här matchen kan bli säsongsdefinierande. Åtminstone för grundserien. Vinst och man får på allvar häng på den där fjärde platsen. Blir det däremot förlust får Vetlanda ett relativt tryggt glapp ner. Och för Vetlanda ställer matchen frågorna: Ska vi bli kvar i mitten eller haka på uppåt? Känslan inför är att Vetlanda kliver in returmötet med gott självförtroende och stärkta av Leon Madsens comeback. Han hade definitivt inga problem på gamla hemmabanan i Kumla senast och vi kan nog räkna med en taggad Madsen tillbaka på Vetlanda Motorstadion.

Furulands tips: 48–42

Rospiggarna–Masarna, HZ Bygg Arena, Hallstavik, matchstart 19.00

Rospiggarna: 1. Jason Doyle 2. Max Fricke 3. Robert Lambert 4. Jacob Thorssell 5. Andreas Jonsson 6. Tero Aarnio 7. Sam Masters

Masarna: 1. Linus Sundström 2. Kim Nilsson 3. Tai Woffinden 4. Artur Czaja 5. Antonio Lindbäck 6. Emil Millberg 7. Joel Andersson

Förra omgången: När lagen möttes för en vecka sedan på Avesta Motorstadion var det klasskillnad. Rospiggarna vann då övertygande med 59–31.

Så slutande mötena i fjol: Masarna–Rospiggarna 59–31, Rospiggarna–Masarna 45–45

Anton Furuland om laguttagningen: Tai Woffindens frånvaro var den stora snackisen förra veckan och är givetvis det nu också. Fast åt andra hållet, för nu har en sponsor gått in och löst finansieringen av storstjärnan. Woffinden är alltså tillbaka i laget och går in i stället för Przemyslaw Pawlicki som saknas på grund av skada. På reservplats byts Adrian Cyfer mot unge talangen Joel Andersson. Rospiggarna jobbar vidare med samma förare och varför ändra på ett vinnande koncept? Dock flyttas Sam Masters ned på reservplatsen och Max Fricke går in på andra plats. Känns helt rätt från Teurnberg att ge förtroende till australiern som visat gryende form!

Anton Furuland om matchen: Visst, Tai Woffindens återkomst skänker matchen lite mer spänning på förhand men här tror jag det ska mycket till för att Masarna ska få med sig något. Det här är nog inte tillfället som gör att det börjar vända för laget. Förra veckan var jag modig nog att flagga för en liten skräll från Avesta–gänget men den gubben går jag inte på igen. Nu väntar dessutom ett formstarkt Rospiggarna på bortaplan. Lagledaren Mikael Teurnberg har hyllat lagsammansättningen och känslan när man ser piggarna åka är just att det är ett lag i harmoni. Oavsett hur det går hoppas jag, och gissningsvis alla andra, på ett jämnare klassikermöte med mer puls och nerv.

Furulands tips: 51–39

Smederna–Lejonen, Eskilstuna Motorstadion, matchstart 19.00

Smederna: 1. Fredrik Lindgren 2. Krzysztof Buczkowski 3. Michael Jepsen Jensen 4. Mikkel Michelsen 5. Niels Kristian Iversen 6. Pontus Aspgren 7. Linus Eklöf

Lejonen: 1. Jaroslaw Hampel 2. Maksym Drabik 3. Chris Holder 4. Kacper Woryna 5. Rohan Tungate 6. Mathias Thörnblom 7. Timo Lahti

Förra omgången: Lejonen slog Smederna med 46–44 senast och blev därmed första lag att besegrade regerande mästarna den här säsongen.

Så slutande mötena i fjol: Lejonen–Smederna 48–42, Smederna–Lejonen 47–43

Anton Furuland om laguttagningen: En del rotationerna från båda lagen. Smedernas lagledare Jerker Eriksson och Stefan Jarl väljer att inte sitta still i båten efter att åkt på säsongens första förlust senast. Andzejs Lebedevs och Alexander Woentin ställs utanför laget, in kommer Mikkel Michelsen och Linus Eklöf. Eriksson har kommenterat laguttagningen med att Lebedevs och Woentin inte ska se det som petningar, utan att alla förare helt enkelt behöver få köra. Oavsett är det intressant att duon väljer att agera direkt efter en förlust. Proaktiv eller reaktiv strategi? Ett svar lär vi få på tisdag.

Lejonen och Anders Fröjd får tillbaka kaptenen Chris Holder till matchen som går in och ersätter Pitor Pawlicki. Dessutom kliver Mathias Thörnblom in på reservplats istället för Viktor Bergström. Givetvis viktigt att få tillbaka Holder men samtidigt ett minus att behöva klara sig utan Pawlicki som körde stabilt senast och är den förare som samlat in mest poäng för Lejonen.

Anton Furuland om matchen: Väldigt kittlande returmöte, med tanke på Lejonens skalp senast! Inför förra veckans match var jag någorlunda trygg i att tippa säker seger för Smederna men tji fick jag. Kan vi vänta oss en till stark prestation från Lejonen? Absolut, men jag tror ändå att regerande mästarna får revansch för senast. Det var ju en oerhört jämn match senast och med hemmaplansfördel för Smederna och en, enligt GP–tävlingen i Hallstavik, formstark Fredrik Lindgren går laget återigen in som favoriter. Men allt kan ju hända, som bekant...

Furulands tips: 49–41

Dackarna–Västervik, G&B Arena, Målilla, matchstart 19.00

Dackarna: 1. Greg Hancock 2. Hans Andersen 3. Pawel Przedpelski 4. Patryk Dudek 5. Maciej Janowski 6. Oliver Berntzon 7. Joel Kling

Västervik: 1. Nicki Pedersen 2. Grzegorz Zengota 3. Peter Ljung 4. Bartosz Smektala 5. Peter Kildemand 6. Anton Karlsson 7. Mikkel B Jensen

Förra omgången: Rond ett i dubbelmötet blev en jämn historia och lagen fick dela på poängen efter 45–45.

Så slutande mötena i fjol: Möttes ej då Västervik körde i Allsvenskan.

Anton Furuland om laguttagningen: Dackarna väljer att mönstra samma förare som senast, men med en rockad där Oliver Berntzon kör som reserv och Pawel Przedpelski går in på tredje plats. Svensken kraschade ju otäckt förra tisdagen och stod över helgens GP i Hallstavik. Därav lite extra skönt att se snabbt tillbaka på banan. I övrigt alltså samma gäng från lagledare Peter Karlsson och det ska bli intressant att se om Maciej Janowski kommer in med stärkt självförtroende efter segern i Hallstavik. Hos gästerna får Mikkel B Jensen, som inte hade någon rolig match senast, lämna plats för något mer formstarke Bartosz Smektala. Västerviks lagledare Morgan Andersson väljer också att återigen skifta mellan unge Anton Karlsson och rutinerade Magnus Karlsson. Den först nämnde kör från reservplatsen och det ska bli spännande att se vad kan junioren kan hitta på!

Anton Furuland om matchen: En nervig och stenhård batalj senast – kan vi förvänta oss något liknande igen? Nja, säger jag. Västervik har visat att man inte är någon nykomling man bara kör över, men på hemmaplan och med en formtoppad Janowski ska Dackarna normalt sett vara ett nummer för stort. Får man två poäng här sätter sig Målilla–laget i ett riktigt fint utgångsläge i toppen, med tanke på att Rospiggarna och Smederna möts i ett dubbelmöte nästa vecka. Matchen i matchen mellan de gamla rivalerna Pedersen och Hancock är en godbit att länga till!

Furulands tips: 48–42

