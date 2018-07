Superguide inför omgång 7 – Anton Furuland: "Den här soppan kommer inte alls lägligt"

Masarna–Rospiggarna, Avesta Motorstadion, matchstart 19.30

► (+) Uppsnack, matchen och analyserna – Se Masarna–Rospiggarna här

Masarna: 1. Linus Sundström 2. Kim Nilsson 3. Przemyslaw Pawlicki 4. Artur Czaja. 5. Antonio Lindbäck 6. Adrian Cyfer 7. Emil Millberg

Rospiggarna: 1. Jason Doyle 2. Samuel Masters 3. Robert Lambert 4. Jacob Thorssell 5. Andreas Jonsson 6. Max Fricke 7. Tero Aarnio

Förra omgången: Masarna kommer från en tung förlust hemma mot Dackarna med 41–49. Rospiggarna däremot övertygade rejält senast och krossade Indianerna hemma på HZ Bygg Arena med mäktiga 61–29.

Så slutade mötena i fjol: Masarna–Rospiggarna 59–31, Rospiggarna–Masarna 45–45

Anton Furuland om laguttagningen: Här finns det såklart en stor snackis – Tai Woffinden. Under söndagen meddelade Masarna att Woffinden, som är lagets dyraste förare, tvingas sättas åt sidan på grund av dåliga resultat och sviktande publiksiffror. Stjärnan och den tidigare världsmästaren hävdar å sin sida att han själv valt att inte köra på grund av fem obetalda fakturor från Masarna. Det sista ordet är nog inte sagt. För matchen innebär det att Artur Czaja kliver in och ersätter engelsmannen. I övrigt blir det riklig ruljans med skiften på samtliga ordinarie positioner för Masarna. Hos Rospiggarna är det desto lugnare med rotationen och lagledaren Mikael Teurnberg väljer att göra en förändring. Max Fricke sätts ned på reservplats och Jacob Thorssell går in som nummer fyra.

Anton Furuland om matchen: Som om säsongen hittills inte redan varit illa nog för Avesta–laget. Den här soppan med Tai Woffinden kommer inte alls lägligt och kan knappast gynna uppladdningen. Lägg därtill att få klara sig utan en formtoppad Woffinden på banan. Det råder alltså ingen tvekan om vilket lag som på pappret kliver in som favoriter respektive underdog. Känslan hos Rospiggarna är desto bättre, särskilt med krossen senast mot Indianerna färskt i minnet, och laget har stått för en bra säsong än så länge. Men det ska ju faktiskt köras också! Inget är avgjort förrns det är avgjort, som någon smart person sagt. Därför vill jag flagga för en liten skrällvarning här, eller åtminstone att det kan komma att bli jämnare än tänkt. Dels går det att tänka sig att Masarna hittar energi i det här bistra läget och gör en riktigt kraftsamling. Och dels finns det litet frågetecken kring Rospiggarnas bortafacit. De enda två förlusterna i år har kommit på främmande mark – kan Masarna ta vara på det?

Furulands tips: 43–47

Lejonen–Smederna, One Partner Arena, Gislaved, matchstart 19.30.

Lejonen: 1. Jaroslaw Hampel 2. Rohan Tungate 3. Maksym Drabik 3. Timo Lahti 4. Piotr Pawlicki 6. Viktor Bergström 7. Kacper Woryna

Smederna: 1. Fredrik Lindgren 2. Krzysztof Buczkowski 3. Michael Jepsen Jensen 4. Andzejs Lebedevs 5. Niels-Kristian Iversen 6. Alexander Woentin 7. Pontus Aspgren

Förra omgången: Lejonen gick på pumpen borta mot Vetlanda och förlorade med 48–42. Smederna visade varför man är serieledare och vann borta mot Västervik med 50–40.

Så slutade mötena i fjol: Lejonen–Smederna 48–42, Smederna–Lejonen 47–43

Anton Furuland om laguttagningen: I hemmalaget Lejonen är de största förändringarna att Timo Lahti tar sig in igen som ordinarie och att Viktor Bergström är tillbaka som reservförare. Kacper Woryna får inta reservplats till förmån för Lahti, medan Kenny Wennerstam sätts åt sidan helt och hållet. Spännande blir det att se hur Lahti levererar som ordinarie igen. De regerande mästarna känns trygga i sin uppställning och gör en förändring. Alexander Woentin flyttas till reserv och kör som nummer fem gör istället Niels–Kristian Iversen.

Anton Furuland om matchen: Läge för Lejonen att få med sig något här om det ska börja lyfta i tabellen. Oturligt att just då få besök av regerande mästaren och serieledaren. Att hemmaformen är knackig hjälper knappast heller. Lejonen har nämligen inte ännu bjudit Gislaveds–publiken på en seger. Kan det vända här? Jag tror inte det. Smederna kommer inte bjuda på en millimeter och laget går in i matchen som stora favoriter.

Furulands tips: 41–49

Indianerna–Vetlanda, Glottra Skog Arena, Sannahed, Kumla, matchstart 19.30

Indianerna: 1. Vaclav Milik 2. Kenneth Bjerre 3. Piotr Protasiewicz 4. Bjarne Pedersen 5. Anders Thomsen 6. Viktor Palovaara 7. Ludvig Lindgren

Vetlanda: 1. Artem Laguta 2. Tomas Jonasson 3. Leon Madsen 4. Brady Kurtz 5. Bartosz Zmarzlik 6. Robert Miskowiak 7. Filip Hjelmland

Förra omgången: Indianerna åkte på en riktig kross borta mot Rospiggarna och förlorade med 61–29. Vetlanda vann senast mot Lejonen med 48–42.

Så slutade mötena i fjol: Lejonen–Vetlanda 37–53, Vetlanda–Lejonen 59–31

Anton Furuland om laguttagningen: Anders Thomsen och Kenneth Bjerre tvingades på grund av skador bryta senast mot Rospiggarna. Båda har hunnit vila sig friska under uppehållet och är nu tillbaka på banan. Viktigt, viktigt. Nytt för Indianerna är att Adrian Miedzinski byts ut. In i hans ställe kommer Piotr Protasiewicz, som går in som nummer tre. Vetlanda genomför en förändring då kaptenen Szymon Wozniak har skrivits ut ur truppen i 28 dagar på grund av skada. Klubben har tagit tillbaka guldbekantingen Leon Madsen som ersättare och han går direkt in som nummer tre. Mycket kittlande att se om dansken kan ge Vetlanda det lyft de behöver!

Anton Furuland om matchen: Lurig match, helt klart. Två mittenlag som vill visa för alla de inte alls är där för att stanna. Indianerna hade visat upp fin, fin form fram till matchen mot Rospiggarna, men då verkade de tre raka segrarna sen innan vara som bortblåsta. Lagledaren Peter Johansson har efteråt berömt laget för hur de hanterade storförlusten och jag tror att Indianerna har en bra chans att studsa tillbaka mot ett Vetlanda som har det lite kämpigt på bortabanorna.

Furulands tips: 47–43

Västervik–Dackarna, Stena Arena, Västervik, matchstart 19.30

Västervik: 1. Nicki Pedersen 2. Grzegorz Zengota 3. Peter Ljung 4. Mikkel B Jensen 5. Peter Kildemand 6. Bartosz Smektala 7. Magnus Karlsson

Dackarna: 1. Greg Hancock 2. Hans Andersen 3. Oliver Berntzon 4. Patryk Dudek 5. Maciej Janowski 6. Joel Kling 7. Pawel Przedpelski

Förra omgången: Västervik kunde inte stå emot serieledaren Smederna och förlorade med 50–40. Dackarna segrade borta mot Masarna med 49–41.

Så slutade mötena i fjol: Möttes ej då Västervik körde i Allsvenskan.

Anton Furuland om laguttagningen: Inga stora rotationer hos nykomlingarna. Talangen Anton Karlsson, född 2000, lämnar över reservplatsen och nummer sju till erfarne Magnus Karlsson. Lagledare Morgan Andersson går alltså på rutin och det ska bli kul att se hur det faller ut. Gästerna från Målilla satsar på i stort sett samma formel som senast mot Masarna. Enda skiftet är på reservplats där Pawl Przedpelski nu kör som nummer sex Joel Kling som nummer sju.

Anton Furuland om matchen: Intressant möte med ett lag som vill haka på toppen och ett som vill distansera sig från botten. Sen kittlar det givetvis lite extra med ett Smålandsderby. Förhoppningsvis lockar det minst lika mycket som en svensk VM–åttondel. Ingångsvärdet till matchen är som tabellen skvallrar om. Västervik har tre raka förluster och behöver hitta tillbaka till nivån man inledde Elitserien med. Dackarna kommer från två segrar och verkar inte ha några problem på bortabanor. Favoritskapet ligger såklart på gästerna men jag tror inte Västervik ger sig utan en tuff och jämn kamp.

Furulands tips: 43–47

