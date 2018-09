Efter nya kontraktet – här är förändringarna som ska lyfta Ludvig Lindgren: ”Drömmen är att bli världsmästare, så klart”

Ludvig Lindgren, 28, har efter återkomsten till Indianerna 2017 varit klubbens kanske viktigaste förare – utanför banan. I rollerna som lagkapten, där han varit pådrivande i depån, och som del i klubbens ledning, där han varit involverad på alla plan. Det är därför han just skrivit under ett nytt tvåårsavtal.

Men ute på banan har det inte alls lossnat.

Faktum är att Lindgren, poängmässigt sett, bara kört sämre och sämre: I Masarna 2016 snittade han 1,128 poäng per elitserieheat, under första året i Indianerna 0,946 och under den just avslutade säsongen noterade han ett snitt på 0,826.

Även om man räknar in bonusen nådde Lindgren bara 1,022 poäng per heat – vid sidan om säsongen i Valsarna 2011 hans sämsta i den elvaåriga elitseriekarriären. På 46 heat blev det bara en förstaplats och sex andraplatser. Och det trots att han tio av 13 matcher körde på reservplats.

– Givetvis vill man bli bättre. Jag säger samma sak varje år. Och i år uppnådde jag absolut inte mina mål. Jag kommer att sätta nya, men jag kan inte höja dem speciellt mycket eftersom jag inte nådde de jag satte i år, säger Lindgren självkritiskt.

– Jag har fortfarande en dröm, jag tror fortfarande på mig själv. Det handlar först och främst om att jag måste ge mig själv alla förutsättningar för att lyckas. Den största delen är att jag måste ändra på mig själv, jag kanske måste bli lite allvarligare som person i vissa lägen.

Vilken är drömmen som du har, då?

– Att bli världsmästare, så klart. Men det är inte ett mål, utan just en dröm. Första målet blir att få kvala till VM, sedan kan jag sikta på att ta mig till GP-serien, och så vidare. Man får ta det steg för steg. Men drömmen finns där.

På vilket sätt måste du bli allvarligare? Har du tagit speedwayen på skoj i för stor utsträckning?

– Nej, jag har alltid varit seriös i min satsning. Men kanske har någon del fallit ur ramen när jag gjort allting själv. Jag har svårt att släppa saker, svårt att lita på folk. Det är något jag behöver lära mig också. Jag har gjort allting själv, och det har inte riktigt fungerat. Dessutom har det varit ganska kaotiskt under de här två första åren i Indianerna, jag har hållit på och flyttat och grejat. Men nu är allt på banan.

För att bryta den nedåtgående spiralen gör Ludvig nu flera stora ändringar inför 2019. Det förmodligen viktigaste steget är att ta in den förre elitserieföraren Marcus Åström, som la av 2011, som koordinator.

– Vi körde tillsammans i Örnarna, och efter karriären har han träffat en tjej och flyttat till Örebro, där han äger en plåtslagerifirma. Han mekade lite åt mig i år, och nu ska han hjälpa mig mer. Vi ska ha ett möte med teamet på onsdag, och där ska Marcus hjälpa mig att spika vad vi ska sätta upp för budgetmål inför 2019, berättar Ludvig.

– Det är också spikat redan nu att jag ska ha en heltidsanställd mekaniker i Sverige nästa år, det har jag inte haft de senaste åren på grund av att jag inte haft råd. Jag är väl inte så duktig på det här med sponsorer och sådant, jag har inte jobbat så hårt med det. Därför är det så bra att en sådan som Marcus kommer in.

Det kommer bli fler förändringar: Lindgren kommer förmodligen att sluta köra i England, han kommer ändra i fysträningen och han har börjat med mental träning.

– Jag har kört i England i tio år nu, och det känns som om det tar för mycket fokus. Jag ska prata med Newcastle innan jag tar ett beslut, men förmodligen kommer jag att söka mig till andra ställen. Det finns ju Danmark, Tyskland, Polen ... Körtillfällen saknas inte, säger han.

– När det gäller fysen brukar vinterträningen gå hyfsat, men jag kanske måste lägga upp det på ett annat sätt under säsongen för att hålla igång och vara i form. Det kan man göra om man har någon som till exempel vättar cyklarna åt en, vilket jag gjort själv i år. I mitten av årets säsong tog jag också hjälp av en mental tränare, och jag kommer att gå in mer i det nu i höst.

Med Lindgren i truppen har Indianerna nu fem förare klara för 2019. Sedan tidigare är Tai Woffinden, den brittiske superstjärnan som är på väg mot sin tredje VM-titel, veteranen Piotr Protasiewicz och danskarna Anders Thomsen och Kenneth Bjerre klara för nästa säsong.

– Det ser väldigt bra ut nu när laget byggs med Tai från början, förhoppningsvis kommer det inte att sätta lika mycket käppar i hjulet (snittmässigt) som när han kom in mitt under säsongen. Och som Peter (Johansson, lagledaren) har sagt så kommer vi att sätta en given sjua inför säsongen, och det är något alla förare önskar, säger Lindgren.

Hur är det att vara lagkapten när en världsstjärna som Tai Woffinden kommer in i laget, kan du vara mot honom som mot alla andra?

– Nu känner ju jag och Tai varandra väldigt bra sedan tidigare, jag har varit i Australien och bott hemma hos honom, och vi körde tillsammans under tidiga juniorår. Det är klart att jag ändå har respekt för honom och ser upp till honom, men det är inte så att jag tycker att han är häftig på det sättet, eftersom vi umgåtts så mycket privat.

– Men samtidigt är det ju så att vi har andra förare som har både mer erfarenhet och kunskap än mig, jag är lagkapten främst för att det här är min moderklubb och för att jag vuxit upp på den här banan. Om jag får välja kommer jag att ha en vice lagkapten, precis som de senaste åren. Då har det varit Bjarne Pedersen, tills han fick lämna. Nu får vi se vem det blir.

Indianernas lagbygge inför 2019

Klara för 2019: Tai Woffinden (ingångssnitt 2,143), Anders Thomsen (1,612), Piotr Protasiewicz (1,556), Kenneth Bjerre (1,545), Ludvig Lindgren (0,826).

Förare med utgående kontrakt: Vaclav Milik (1,861), Victor Palovaara (0,786), Kacper Gomolski (0,5), Christoffer Selvin (0,5), Jonatan Grahn (0,5), Anton Woss (0,5), Simon Gustafsson (0,5), Niklas Fridell (0,5).

Golv- och taksnitten kommer vara oförändrade, 9,000 respektive 10,250, för 2019.

Lagledaren Peter Johansson har också skrivit på för 2019.

Ludvig Lindgren

Född: 23 september 1990.

Klubb: Indianerna.

Tidigare elitserieklubbar: Indianerna (2006–2007, 2017–), Dackarna (2008–2010), Valsarna (2011), Västervik (2013–2014), Masarna (2016).

Övriga klubbar 2018: Valsarna (allsvenskan), Newcastle Diamonds (brittiska andraligan).

Största meriter: Guld i U19-lag-EM 2008 och silver i samma mästerskap 2009, silver i U21-lag-VM 2010 och brons i samma mästerskap 2008 och 2009. Junior-SM-brons 2008. Fick köra två heat som banreserv vid GP-tävlingen i Målilla 2010. Dansk mästare med Slangerup 2008. Kvalade till GP-serien 2017 (utslagen i kvartsfinal).