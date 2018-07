Bjerre om mystiska formdippen i Sverige: ”Ibland känns det som om jag borde stanna hemma”

Sett över hela förra säsongen var Kenneth Bjerre, tillsammans med Vaclav Milik, Indianernas mest pålitliga poängplockare både på hemma- och bortaplan. Den 34-årige dansken, som har ambitioner att ta sig tillbaka till GP-serien nästa år, snittade över 1,7 poäng per heat, snudd på 1,8 om man räknar in bonus.

Men i år har det gått betydligt trögare för Bjerre. På tisdagarna, alltså. För samtidigt som han i år bara snittat just över 1,2 poäng per heat i Sverige har han kört in över 1,7 poäng i snitt per heat i en tuffare polska ligan, nästan 1,7 i England och över 1,9 hemma i Danmark. Tisdagens storförlust, 57–33, borta mot Vetlanda var ännu ett exempel på ett bottennapp för Bjerre som fick nöja sig med fyra inkörda poäng på fem heat.

– Jag tyckte inte ens att det var kul i dag. Normalt sett brukar jag gilla den här banan, men i dag vet jag inte ... Det känns typiskt för min ”svenska form”. Jag fortsätter ha det kämpigt här. Mina starter är inte bra nog, jag har inte nog med fart och jag åker inte tillräckligt bra, helt enkelt. Men mitt allra största problem i dag var att jag inte tyckte det var kul att köra i dag, säger Bjerre och suckar.

Varför fungerar det på andra ställen, men inte i Sverige trots att det gick väldigt bra här i fjol?

– Jag vet inte. Allt jag gjorde förra året har jag sparat: Inställningar, motorer ... Ändå hittar jag inte rätt. Jag vet inte vad som är fel, om jag visste vad som var fel hade jag fixat det. Visst, det är svårt att komma till Vetlanda, men normalt sett har jag bra fart och bra starter och tar lite poäng här också, säger Bjerre och fortsätter:

– Nästa vecka är en ny vecka, och förhoppningsvis kan jag komma tillbaka till min normala svenska form då. Jag hade ändå ett snitt på över 1,7 förra året, i år vet jag inte ... Det är frustrerande. Ibland känns det som om jag kanske borde stå över och stanna hemma en vecka, men förmodligen skulle inte det heller få mig i form, så jag fortsätter kämpa. Jag är inte den typen som ger upp.

