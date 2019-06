VMK-föraren jagar täten – när Sporten sänder motocross-SM från Malma: "Har en bra känsla"

Anmäl text- och faktafel

LIVE TV söndag 30 juni 10.20: Se den fjärde deltävlingen från i motocross-SM från Västerås här

I helgen är det dags för deltävling i motocross-SM i Västerås. Vi är på plats och sänder från Malmabanan.

Då kommer Danne Karlsson vara på plats. VMK-föraren är taggad inför helgens tävling.

– Det känns bra och ska bli riktigt kul. Man blir lite extra laddad av att köra på hemmaplan, som Malma är för mig som VMK-förare. Då är det mycket släkt och vänner i publiken, säger Karlsson.

Tärnsjötalangen har klart för sig vad hans mål inför helgen är.

– Jag vill såklart vinna och siktar på det. Det vore härligt att få ta hem en seger framför nära och kära.

Att Karlsson siktar högt inför tävlingen på Malmabanan är inte särskilt konstigt. Han tog hem totalsegern i Mx2-klassen under fjolårets tävling i Västerås. Det ger honom ett starkt självförtroende inför helgens uppgift.

– Ja, det har gått bra under alla de tävlingar som jag har kört på Malma. Jag gillar verkligen den banan. Förhoppningsvis går det lika bra den här gången.

Karlsson går in i årets fjärde deltävling under en säsong där formen har varit upp och ner. Han tvingades bryta under deltävling ett, blev totaltvåa i deltävling två och tog hem fjärdeplatsen totalt i deltävling tre.

– Ja, jag har gjort det både bra och mindre bra i år. Framför allt vill jag förbättra farten. Men just nu känns det bättre. Jag har en bra känsla inför helgens tävling.

Vad är ditt mål för resten av året?

– Mitt mål inför säsongen var att ta hem förstaplatsen i SM, totalt sett. Men det blir tufft eftersom jag nollade två heat i första tävlingen. Nu siktar jag på att i alla fall ta en pallplats.

Karlsson ligger femma i SM-tabellen inför deltävlingen i Västerås.

SE ÄVEN: BILDEXTRA: ”Motocross – men aldrig på Björnön”