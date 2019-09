Moto Boy hyllar Bowie med Sinfoniettan – och minns speciella giget i Västerås: ”Galet och smickrande”

Senaste gången Moto Boy, som egentligen heter Oskar Humlebo, släppte ett album var 2017: "New Music". Sedan dess har det, i sedvanlig ordning för den alternativa popsångaren, varit en hektisk tid. Han gillar att ta på sig många olika slags projekt samtidigt – som inte sällan sträcker sig utanför den typiska popartistens ramar.

Han har medverkat i föreställningen "The feeling of going" tillsammans med bland andra Malmö opera symfoniorkester, "Vinnaren tar allt" på Malmö stadsteater (där han fick testa skådespel för första gången), varit på en turné där han spelade hela Moto Boys debutplatta från början till slut, turnerat som gitarrist över hela världen med The Cardigans – och mycket mer.

Exempelvis har han släppt tre nya låtar och spelat in ett album, "Stökigt hjärta", som släpps 11 oktober och blir hans första på svenska.

Språkbytet gjorde mig mycket modigare.

– I maj 2018 åkte jag till Berlin för att göra testinspelningar med Niko Stoessl, en producent jag jobbar mycket med. Den här gången råkade idén vara med svensk text och det var som att det bara ville hända, den fullständigt exploderade ut i en hel lavin av andra låtar. Jag blev väldigt överraskad av hur annorlunda det kändes att skriva och sjunga på svenska, och hur annorlunda resultatet blev. Språkbytet gjorde mig mycket modigare samtidigt som jag kände mig mycket mer blottad, och jag tror att det är precis det som taggar i gång mig: större insats, större risk – och större payoff.

Moto Boys senaste egna spelning i Västerås var på Sigurdsgatan 25 för snart tio år sedan. Då kom det bara 35 personer – men de som var på plats älskade vad de såg. VLT:s recensent på plats, Tony Lorenzi, hyllade konserten som "karismatisk" och skrev att artisten hade en fängslande publikkontakt.

– Det var en kille i publiken som visade mig sin tatuering efter giget. Han hade gaddat in "Young Love" (en av Moto Boys kändaste låtar) över hela bröstet. Det var galet och smickrande!

På fredag kommer han åter till Västerås, men inte för en spelning som Moto Boy. I stället blir det en stor hyllning till David Bowie tillsammans med Västerås sinfonietta under ledning av Hans Ek, och andra stora artister som Jennie Abrahamson och Jonathan Johansson.

Showen heter "Bowie in Berlin". Den beskrivs som att David Bowies avantgardistiska Berlintrilogi med sina oändliga syntlandskap gör att den harmoniserar väl med just en symfoniorkester.

Därefter drar Moto Boy på turné under eget namn. Starten är 17 oktober i Luleå.

– Men jag kallar gärna spelningen i Västerås för min turnéstart.