Molander: Västmanlänningar dör en plågsam död helt i onödan, när ska regionledningen agera?

LEDARE. De senaste 8 åren har hundra västmanlänningar dött en plågsam död helt i onödan, för att regionen inte följer Socialstyrelsens riktlinjer. Det är svårt att inte bli förbannad.

Sjukdomen är tjock- och ändtarmscancer, den cancerform som tar näst flest liv i Sverige. Var tjugonde person drabbas, och nästan hälften av dem som insjuknar dör inom fem år. Till en början ger sjukdomen mycket få symptom och den vanligaste orsaken till att cancern inte går att bota är att den upptäckts för sent.

År 2013 beslöt Socialstyrelsen därför att rekommendera alla regioner i Sverige att erbjuda tarmscreening för alla invånare mellan 60-74 år. Cancern börjar oftast med polyper, små utbuktningar i tarmen. Genom ett enkelt avföringsprov kan polyperna upptäckas och tas bort – innan de hinner utvecklas till cancer. I 98 procent av fallen krävs ingen ytterligare behandling, varken cellgifter eller strålning.

Tidig upptäckt genom screening ökar alltså inte bara kraftigt chansen att överleva, utan gör också att de drabbade slipper gå igenom svåra behandlingar.

Det är förklaringen till att tarmscreeningen är så lönsam för de regioner som inför den. Kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår är under 20 000 kronor. För personer över 70 år är tarmscreeningen till och med kostnadsbesparande. Det kan jämföras med screening för bröstcancer, mammografi, som har en kostnad per kvalitetsjusterat levnadsår på 100 000 - 500 000 kronor.

Trots att det är vanligare att dö av tjock- och ändtarmscancer än av bröstcancer, att kostnaden för att screena för tjock- och ändtarmscancer är högst en femtedel av kostnaden för mammografi och att screening har rekommenderats i snart ett decennium så har region Västmanland alltså fortfarande inte infört det.

Enligt regionen dröjer det på grund av pandemin, men det duger inte som förklaring. Screening för tjock- och ändtarmscancer har rekommenderats sedan 2013, Stockholm och Gotland erbjuder tarmscreening sedan många år tillbaka, och grannregionen Dalarna har börjat erbjuda det i år.

Som moderaten Anna Nygren konstaterade under senaste regionfullmäktige: "Tarmscreening har funnits med i regionplanen i flera år, pengar finns anslagna och det finns statsbidrag. Trots detta kommer tarmscreeningen inte igång. Det tyder på bristande ledarskap från regionstyrelsen."

Hur många fler västmanlänningar ska behöva dö i onödan innan regionledningen bemödar sig att få igång tarmscreeningprogrammet?

