Molander: Det här var ett taktiskt felsteg, Sabuni

Strax efter halv tre på fredagseftermiddagen kom beskedet som det politiska Sverige har väntat på sedan Nyamko Sabuni tillträdde som partiledare för Liberalerna.

Partiet kommer att stödja en borgerlig regering efter nästa val. “Så säkrar vi mest liberal politik för Sverige”, deklarerade Nyamko Sabuni självsäkert i en video på sociala medier.

Men hon har helt fel.

Vad Sabuni gjorde var att se till att partiet kommer att ha så lite inflytande som möjligt över politiken efter år 2022.

Förra valet gick Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna till val tillsammans. När det stod klart att varken de eller de rödgröna partierna ensamt kunde bilda en regering, följde 134 dagar av talmansrundor, sonderingar och misslyckade försök till regeringsbildning.

Stefan Löfven försökte, Ulf Kristersson försökte. Till och med Annie Lööf försökte. Men icke. Positionerna var låsta. Annie Lööf hade inför valet sagt att hon hellre åt upp sin sko än stödde en socialdemokratisk regering, och att regera med stöd av Sverigedemokraterna var likaledes uteslutet. Jan Björklund hade gjort liknande utfästelser. I praktiken innebar det att varken Ulf Kristersson eller Stefan Löfven hade möjlighet att bilda regering så länge de inte kunde övertala Annie Lööf och Jan Björklund att bryta ett av sina löften. Sällan har ett parti haft ett så gott förhandlingsläge som Centerpartiet och Liberalerna 2018.

Det syns i januariavtalet. För i det avtal som till sist bildade grunden för Stefan Löfvens rödgröna regering med stöd av C och L finns det mycket liberal politik. Väldigt mycket liberal politik. Liberala hjärtefrågor som reformering av arbetsförmedling och skattesänkningar som inte ens Moderaterna gick med på under allianstiden lyckades Annie Lööf (C) och Jan Björklund (L) förhandla sig till i utbyte mot att de lät Stefan Löfven få regeringsmakten. Det är helt enkelt svårt att se att det hade gått att få mer liberal politik den här mandatperioden än vad januariavtalet har gett Sverige.

I ett läge där Sveriges liberala partier inte samlar tillräckligt stort stöd för att själva styra landet, är deras enda möjlighet till inflytande helt enkelt att i utbyte mot reformer stödja ett eller annat regeringsalternativ. För att ha bästa möjliga utgångsläge i en sådan situation bör partierna gå till val på sin egen sakpolitik, hålla öppet vilket regeringsalternativ de ämnar stödja, och sedan förhandla om makt och inflytande efter valet.

Med sitt tillkännagivande har Sabuni nu sett till att Ulf Kristersson inte behöver ge henne några liberala reformer för att få hennes stöd, eftersom alternativet för Sabuni är att svika löftet till väljarna. Det bådar inte gott för det liberala inflytandet över svensk politik efter 2022.

De som aspirerar på regeringsmakten borde springa efter Liberalerna. Att Sabuni nu frivilligt gör L till en svagare förhandlingspart är ett historiskt misstag.

