Moderaterna: Region Västmanland ska inte ge missbrukare sprutor – Svar på ledare 20/5 om narkotikadödlighet

REPLIK. Svar på ledare 20/5 om narkotikadödlighet. Frågan om att inrätta ett sprututbytesprogram har länge varit omdiskuterat i Västmanland och när beslut kring detta togs i regionfullmäktige 2017 protesterade bland annat anhörigorganisationer mot beslutet och framförde att man på detta sätt erbjuder verktyg för att människorna ska kunna fortsätta missbruka. Vi delar den uppfattningen. Narkomaner har rätt till vård och behandling, men regionen ska inte ge dem sprutor som används för att bryta mot lagen och underhålla ett missbruk.

Under de senaste tio-tolv åren har vi sett få fall av hepatit och inga fall av HIV kopplat till intravenöst missbruk i Västmanland, siffrorna går åt rätt håll och har gjort det under lång tid. Regionen erbjuder sedan en tid tillbaka även avgiftsfri vaccination mot hepatit B för denna grupp. Argumenten för att sprututbytesprogram har i och med det mer skiftat mot att det ska vara ett sätt att få kontakt med narkomaner. Då bortser man från att samhället idag redan har kontakt med det stora flertalet av dessa. De flesta i den här gruppen besöker regionens verksamheter på regelbunden basis via MAVA, mottagningen för hemlösa och psykiatrin för att nämna några delar. Till det kommer folktandvården och flertalet kommunala insatser. Det finns all anledning att bygga vidare på dessa kontaktvägar och hjälpa fler ur ett missbruk. Narkomaner ska få hjälp med att sluta missbruka narkotika istället för skattefinansierade verktyg som upprätthåller missbruket.

Mikael Andersson Elfgren (M)

Regionråd i opposition

SVAR DIREKT: Genom att inte ge narkomaner rena sprutor tror Mikael Andersson Elfgren att regionen kan hindra deras missbruk. Återigen ger han uttryck för en lika naiv som skadlig syn på missbrukare. Det är inte tillgången till sprutor som gör att narkomaner fortsätter att ta droger, utan beroendesjukdomen. Så länge beroendet kvarstår kommer den sjuke att fortsätta injicera droger, oavsett hur sprutorna ser ut. Genom att tillhandahålla rena sprutor kan man däremot minska spridningen av farliga sjukdomar, och ge missbrukarna ytterligare en kontakt med samhället.

Narkotikadödligheten i Västmanland är näst högst i Sverige. Sveriges narkotikadödlighet är högst i Europa. Att regionen i det läget fortfarande inte följer expertmyndigheten Socialstyrelsens rekommendationer är hårresande. Men Andersson Elfgren (M) väljer att blunda och vara nöjd med det som görs. Hur många fler västmanlänningar ska behöva dö innan Andersson Elfgren och Moderaterna reagerar? Missbrukares liv är också värda att räddas.

Anmäl text- och faktafel