”Mitt livs viktigaste berättelse” – Frida Boisen om sin mammas självmord 

Hon har under många år varit en framgångsrik journalist och krönikör, chefredaktör och utgivare, programledare i tv och radio, författare och inte minst känd som expert på sociala medier. Länge har Frida Boisen också burit på en tung och mörk hemlighet. Under 13 års tid höll hon tyst om att hennes mamma tog sitt liv. I självmordsbrevet anklagade mamman just sin dotter för sin handling.

– Jag berättade inte ens för mina barn. Men så under en frukost förra hösten, berättar min dotter att en kompis storasyskon tagit livet av sig, och jag ser att hon är helt förkrossad. Och så berättar min son om två killar i hans fotbollslag, som också drabbats av självmord i sina familjer. Mina barn frågar, ”hur kan man göra såhär?”. De hade verkligen ingen aning. Då kände jag att det var dags att berätta, säger Frida Boisen.

Hon skrev boken ”Berätta aldrig det här” om sin mammas självmord och bad psykiatrikern och suicidpreventionsexperten Ullakarin Nyberg att läsa den innan den nyligen gavs ut.

– Jag ville skriva den här boken för att hjälpa andra människor och därför försäkrade jag mig om att det var just det jag gjorde, och Ullakarin skrev samma kväll efter att ha sträckläst boken: ”den här berättelsen kommer att rädda liv”. Och nu hör läsare av sig till mig och berättar att de tidigare haft självmordstankar, men att de efter att ha läst boken, för första gången förstår vad de gjort mot sin familj. Flera har skrivit att de aldrig ska försöka att ta sitt liv igen. Det är förstås enormt stort och fint.

Inom svenska medier råder traditionellt stor försiktighet kring självmord. Frida Boisen fick redan på journalisthögskolan lära sig att ”vad ni än gör, berätta aldrig om självmord”. De pressetiska reglerna betonar vikten av att visa hänsyn för anhöriga och för privatlivets helgd. Något som Frida Boisen ser en fara med. Att en hel yrkeskår av berättare, lär sig att fortsätta bära tystnadskulturen runt självmord.

– Jag blev nyligen intervjuad av en nyutexaminerad journalist som hade lärt sig precis samma sak som jag fick höra på Journalisthögskolan i Göteborg för 20 år sedan: ”Skriv aldrig om självmord”. Jag tror det är farligt. Vi måste berätta för att kunna förstå och förändra.

I dag lever vi ett välfärdssamhälle som ger oss skydd, omsorg och möjligheter i livet, ändå är det fler än 1500 människor som varje år begår självmord.

– Var sjätte timme tar en människa i Sverige sitt liv. Och den psykiska ohälsan i Sverige har aldrig varit större. Många människor blir väldigt ensamma i vårt samhälle i dag. Det inte är minst viktigt att tänka på nu under coronapandemin när isoleringen ökar och arbetslösheten är den högsta sedan mätningarna började.

Enligt Frida Boisen måste vi bli bättre på att nå fram till och ta hand om varandra.

– En viktig del till att vi mår så dåligt är att vi inte vågar prata om det. Vi har inte verktygen till vad vi ska säga om någon i vår närhet mår psykiskt dåligt. Jag som journalist har arbetat med kommunikation i hela mitt liv, men jag gjorde allt fel när min mamma under ett bråk i ett telefonsamtal, slängde ur sig att hon kanske skulle ta livet av sig. Efter att hon vägrat att åka med mig till en psykolog, sa jag "då får du aldrig mer säga så, jag blir ju rädd". I dag önskar jag så att jag sagt annorlunda.

– Vi måste bli bättre på att se varandra och prata med varandra, att fråga hur familjemedlemmar, vänner och kollegor mår på riktigt, och berätta för dem hur mycket vi tycker om och uppskattar dem, hur viktiga de är för oss. Det kostar ingenting, men ändå är vi så dåliga på att säga de där enkla men livsviktiga orden.

I ”Berätta aldrig det här” skildrar Frida Boisen uppväxten i Göteborg och hur hennes mamma med åren blev allt mer instängd med sina destruktiva tankar. Ullakarin Nyberg har beskrivit självmordstankar som att falla ner i ett mörkt, hemskt hål där man känner sig helt övergiven och ensam.

– Det är förstås en fruktansvärd situation. För mig var det svårt att nå fram till min mamma de sista åren. Det var som om hon inte hörde vad jag sa. När jag bad henne att flytta till oss i Stockholm så uppfattade hon att jag inte ville vara med henne, helt tvärtemot mina faktiska ord.

Mammans livskris började när Fridas Boisen pappa lämnade familjen för ett nytt liv. Pappan, en högt uppsatt chef på Volvo som ständigt var på resande fot och talade fem olika språk, var en karismatisk person som tog för sig av livet och världen. När han lämnade familjen innebar det en klassresa nedåt för Frida Boisen och hennes mamma.

– Under många år var pappa bara en ”Peter” som kom och hälsade på någon gång i halvåret. Det var såklart tufft att bli bortvald på det viset. Men det blev mamma och jag mot världen. För mig var det mysigt att gå med mamma i butikerna och ständigt jaga extrapriser, för henne var det inte lika roligt.

Men när Frida Boisen blev vuxen försämrades relationen till mamman.

– När jag skapade mitt eget liv var det som att hon inte kunde hantera det. Hon var stolt över mig och glad för min skull, men samtidigt var det som att hon blev avundsjuk och svartsjuk. Jag fick bra jobb, syntes över allt och träffade Lars, en fantastisk man, en jämställd och snäll man, som älskar mig. Det blev för mycket för henne på något vis.

Båda Frida Boisens föräldrar är nu borta och de skildras med både goda och mindre smickrande sidor i boken. Hennes mammas bitterhet slukade henne i ett mörkt hål och pappas var både frånvarande och våldsam mot sin dotter.

– Jag älskar båda mina föräldrar, min mamma var världens bästa mamma när jag växte upp och pappa var alltid min store hjälte och förebild, men det var viktigt för mig att få berätta min historia som den är för att kunna hjälpa andra. Ingen i släkten har varit negativ till boken och min pappas lillebror, som såg upp till pappa och hade honom som sin hjälte, fick läsa boken och tyckte om den. Han grät och sa “Frida, om jag ändå hade vetat…”.

Att vi i kärlek och relationer kan såra och göra varandra väldigt illa, liksom att ha orimliga förväntningar och hänga upp våra liv på andra, är en insikt som Frida Boisens berättelse förmedlar. Hennes mamma fortsatte närmast besatt att sakna och drömma om den man som lämnade henne och gick aldrig vidare i livet och kärleken.

– Det var min pappa som sa till mig ”vad du en gör Frida, berätta aldrig om det här” när mamma hade tagit livet av sig. Han sa att jag skulle tänka på min dotter, att hon kanske skulle ta sitt liv, om hon fick veta att hennes mormor gjort det. Nu i efterhand tror jag också att pappa kanske också tyckte att självmord inte är något man pratar om, kanske kände han också skam och en viss skuld.

Samtidigt betonar Frida Boisen att det är viktigt att inte ta på sig ansvaret och skulden för en annan människas handlingar.

– Jag tror det är fler än jag som känt så mycket skuld när en familjemedlem tagit sitt liv. Men skulden leder ingen vart. Den kommer inte att få våra älskade tillbaka. Det vi kan göra är att hjälpa andra.

Om du mår dåligt och behöver hjälp

Då kan du vända till organisationen Mind, en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris. Du når dem på telefonnummer 901 01

Om situationen är akut kan du alltid ringa larmnumret 112 för direkt hjälp från sjukvården.