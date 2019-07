Missa inte vår nya kryssbilaga – 19 sidor korsord i e-tidningen: ”En utmaning som räcker länge”

Förra sommaren lanserade Bbl/AT en 18-sidig e-tidningsbilaga, fylld med korsord och sudoku av olika svårighetsgrader.

Det blev succé, direkt.

Hela 15 000 läsare löste sommarkryssbilagan totalt och därför gör den nu efterlängtad comeback i e-tidningen. Den här gången blir det 19 extrasidor med kryss och knåp av varierande karaktär.

Kryssbilagan finns tillgänglig redan nu, exklusivt för dig som har vårt digital- eller komplettpaket. Du hittar den där din vanliga e-tidning finns, antingen på bblat.se eller i e-tidningsappen.

Kom också ihåg att e-tidningen alltid går att ta del av, oavsett om du är hemma, i stugan eller på långresa under sommaren. Det är en digital version av papperstidningen och i den kan du alltså läsa nyheter och sport precis som vanligt samt behålla den dagliga kollen på vädret och tv-tablån, till exempel.

