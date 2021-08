Mikael Mogren: Mysteriet med de två kvinnorna i Bråfors

Bergsmansgårdarna tillhör Bergslagens speciella kännemärken. De byggdes i stort format eftersom bergsmännen tidvis hade exceptionella inkomster. Pengarna berodde på deras lagskyddade monopol att framställa järn i Sverige. På Bråfors bergmansgård i Norberg är två kvinnor avbildade vars identiteter är ett mysterium. I deras historia blandas Bergslagen och Bibeln.

I USA har jag flera gånger sett en bild på ett rum som finns i verkligheten på gränsen mellan Västmanland och Dalarna. Det är en målning av salen på Bråfors bergsmansgård i Norberg. Den finns avbildad på planscher och födelsedagskort i USA. I New York har jag även sett bilden på burkar och exklusiva askar. Konstnären heter Fanny Brate, målningen gjordes 1902 och fick titeln Namnsdag. I USA sprids den ibland tillsammans med Claude Monets näckrosmålningar. Båda går de under beteckningen ”The Impressionists”.

Fanny Brates målning föreställer hennes två döttrar, Astrid och Torun. De håller på att dekorera ett runt kaffebord inne i salen på familjen Brates släktgård Bråfors i Norberg. Astrid kommer från vänster in i bilden med ett kakfat i handen medan lillasyster Torun lägger blommor i en krans på linneduken. Utanför fönstren lyser sommargrönskan. Solen skiner in genom lätta gardiner och träffar vitmålade möbler. Det verkar vara midsommartid och det är verkligen somrigt med ängsblommor och pastellfärger i det varma ljuset. På väggarna i salen syns det måleri som gjort gården känd. Det är bibliska motiv, målade på linneväv: Mellan fönstren på långsidan instiftar Jesus nattvarden på skärtorsdagskvällen i kretsen av sina lärjungar. I hörnet talar profeten Elias till sin efterträdare Elisa. På nästa målning gör Elias sin himmelsfärd i ett moln som fortsätter ut ur väggfältet och upp i taket. Det händer mycket på väggarna.

Mysteriet på Bråfors är inte flickorna Astrid och Torun Brate. Mysteriet gäller i stället två andra unga damer som finns i det hörn av rummet som konstnären har haft i ryggen. Där avbildas två kvinnor och det är inte klarlagt vilka dessa föreställer. I övrigt är salen på Bråfors noga utredd, även om olika forskare fortfarande tvistar om vem som var konstnären. Det var i alla fall en skicklig och betrodd mästare och det är entydigt att de vävspända väggarna, liksom taket, målades år 1790.

Beställare var en förmögen bergsman, Hans Johansson med hustrun Brita Olofsdotter. Det här var en tid när Bergslagens ledande skikt bestod av just bergsmän och deras fruar. De var bönder som hade kungliga privilegier att driva masugnarna. Med medeltida teknik kunde de sköta sina ärvda hyttor och sälja både tackjärn med god förtjänst. När salen på Bråfors målades var bergsmännen i byn inne i en expansiv period. Strömsholms kanal höll på att grävas och när den var färdig 1795 kunde deras järn vattenvägen nå ända till världshaven. Under 1800-talet ägde bönderna i Bråfors till och med en egen fraktskuta, jakten Bråfors, som via kanalen transporterade tackjärn från lastplatsen i Årneby.

År 1859 försvann förutsättningen för bergsmansgårdarnas periodvisa storvinster i och med att de lagstadgade privilegierna för bergsmännen upphörde. Därefter hade de inte längre monopol inom järnindustrin i landet. Marknaden avreglerades och in i järnhanteringen köpte sig stora och kapitalstarka aktiebolag. Den nya tidens storföretagare i Bergslagen var därefter inte bergsmän utan disponenter på expanderande järnbruk. Bergsmännen i Bråfors höll sig kvar länge i bergsbruket på grund av sitt samarbete med Fagersta bruk.

På slutet var Bråfors hytta eldriven och en kraftledning ledde hit från Semla kraftstation norr om Fagersta. Järnframställningen i Bråfors upphörde 1902, samma år som Fanny Brate målade sin idylliska interiör. Att hyttan i Bråfors fanns kvar längre än de flesta andra bergsmanshyttorna förklarar Clas Ericson i en skrift om Bråfors bersmansby. Han menar att det bland annat berodde på närheten till malmfälten i Norberg. Det korta avståndet mellan gruvorna och hyttan var attraktivt för Fagersta bruk.

Överallt i Bergslagen finns bergsmansgårdar som påminner om Bråfors. De syns ofta på långt håll eftersom boningshusen är resliga. Mangårdsbyggnaderna brukar ha två kännetecken: Husen var dyrare att uppföra än vad lantbrukets ekonomi kunde ge. Pengarna kom heller inte i första hand från att ägaren var bonde, utan bergsman. Det andra kännetecknet är att bergsmansgårdarnas ståtliga bostadshus ofta är byggda före 1859. När bergsmännens privilegier försvann blev följden en kännbar nedgångsperiod för de gamla bergsmanshyttorna. Den nya tidens vinnare var i stället snabbt växande bruksorter som Fagersta, Ludvika, Smedjebacken, Surahammar, Hällefors och Guldsmedshyttan. Tack vare att intäkterna minskade blev många av de ståtliga bergsmansgårdarna aldrig ombyggda eller utbytta. Ett exempel på en bevarad bergsmansgård är Siggebohyttan utanför Lindesberg. Det är en bondstuga i herrgårdsformat med väldiga timmervolymer under torvtäckt tak. Siggebohyttans bergsmansgård ägs av Örebro läns museum och är öppen under somrarna. Det rödmålade träslottet reser sig högt i landskapet och är ett monument över en förgången storhetstid som medan den pågick verkade lika stabil och långvarig som dess avslutning blev hastig och omvälvande.

Till skillnad från Siggebohyttan är Bråfors bergsmansby i Norberg i första hand inget museum. Visserligen är Bråfors numera ett kulturreservat i nära samarbete med Länsstyrelsen i Västmanland. Framför allt är det ett hem: Här bor Erik och Margareta Brate som är av samma släkt som de gamla bergsmännen. Erik och Margareta ägnar sig både åt kulturvård och naturvård. Deras får är effektiva medhjälpare som håller landskapet öppet och visar hur slyfritt och ljust det en gång var i hela Sverige. På ängarna runt bykärnan stod blomsterprakten den här försommaren lika ymnig som den var när Fanny Brate gjorde sina målningar.

De två flickorna som en gång sprang och plockade blommor för att pryda salen på Bråfors – och som Fanny Brate förevigade på sin namnsdagsmålning – de har sina motsvarigheter i nordöstra hörnets måleri. Där i vinkel mot varandra syns två kvinnor och det har varit ett mysterium vilka dessa skulle kunna föreställa. Mellan dem står ett hörnskåp och de har fått eget utrymme i var sitt väggfält. Den vänstra av kvinnorna är klädd i blått och barbröstad. Hon bär en sluten kejserlig krona och i handen håller hon en öppen bok. Även kvinnan till höger har en blå klänning och den är draperad i rött. Hon är barhuvad och även hon har en text intill sig. I vänsterhanden håller hon trons och hoppets symbol, ett kors med ett ankare. Över dörren alldeles intill finns ett målat hjärta. De tre symbolerna utgör en enhet som är direkt hämtad från Första Korinthierbrevets trettonde kapitel och trettonde vers. Så här skriver aposteln Paulus:

"Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken."

Det målade korset, ankaret och hjärtat ska alltså föra tankarna till tron, hoppet och kärleken, dessa tre, som är lika aktuella idag som när salen på Bråfors målades.

När det gäller de två kvinnorna är det inte lika självklart vilka de egentligen föreställer Det har talats om olika alternativ. Drottning Kristina har nämnts liksom Maria, Jesu moder. Kronan på den ena kvinnans huvud skulle kunna tala för både en drottning och en Gudsmoder, i övrigt har dessa tolkningar inget stöd. Salens hela motivserie är hämtad från Bibelns värld, så en svensk drottning är utesluten. När det gäller Jesu moder brukar hon inte vara barbröstad, utom på de bilder då hon ammar Jesusbarnet, och här finns inget barn.

I stället för att försöka förstå kvinnornas symboler är det en framkomlig väg att börja med de verkliga ledtrådar som är synliga, nämligen texterna de håller i sina händer. Den högra kvinnan pekar på en uppslagen bok där det står ”Maria har utwalt den bästa delen”. Den Maria som citatet nämner är inte Jesu mor, utan en annan Maria, nämligen hon som var vän med Jesus och bodde i Betania. Maria i Betania har en stark ställning i Nya testamentet, även om hon i den senare historien ofta kommit i skuggan av sin bror Lasaros. Han var sjuk, många har gissat på psykisk ohälsa, och Maria och hennes syster tog hand om honom. På lågstadiet lärde fröken oss att Lasaros har givit namn åt lasarett, och långt senare har han blivit viktig för mig tack vare det som Jesus ropade åt honom. När det sker ligger han död och begraven inne i en grotta och han luktar redan. Då kommer Jesus dit, och systrarna är arga på Jesus för att han kommer för sent. Då ställer sig Jesus utanför graven och ropar:

"Lasaros, kom ut!"

Därefter berättar Johannesevangeliet hur den döde Lasaros kom ut med armar och ben inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. I nutiden är vi många som känner igen hur vi liksom var instängda och knappt fick finnas, innan vi blev utdragna till nytt liv. Vi ”kom ut”, liksom Lasaros.

Maria och hennes två syskon i Betania verkar ha varit de kanske närmaste vännerna runt Jesus. När han besökte dem verkar han ha slappnat av och ibland har jag fantiserat om att hos dem kunde han lägga på hullet. Hos syskonen i Betania fick Jesus återhämtning och på olika håll i världen har jag stött på Bethany Homes som fungerar som vilohem för både vårdtagare och vårdpersonal. Första gången Jesus kom till de tre som skulle bli hans vänner i Betania uppstod en intressant konflikt. Maria satt nära Jesus och lyssnade medan hennes syster stökade och stressade med allt hon skulle ordna. Till sist blev hon arg och ställde sig framför Jesus och sa:

Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till.

Helt oväntat, och chockartat för alla som tycker att kvinnors uppdrag är att passa upp på männen, vände sig Jesus mot henne och svarade:

"Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst för henne och det ska inte tas ifrån henne."

Det är alltså kvinnokampens grundord, utsagda av Mästaren själv, som Maria från Betania pekar på i Bråfors. Mysteriet med den högra kvinnan i salen på Bråfors är därmed löst: Bilder föreställer Maria från Betania. Samtidigt som kvinnorörelsens portalfigur Mary Wollstonecraft år 1790 publicerade "Thoughts on the Education of Daughters", målades Jesusorden från Lukasevangeliet 10: 42 på salsväggen i Bråfors: ”Maria har utwalt den bästa delen.”

Medan den högra kvinnan bland bibelmålningarna i Bråfors alltså föreställer Maria från Betania, kvarstår frågan om den andra kvinnan, hon till vänster. Är det systern Marta?

Även den vänstra kvinnan håller en text i handen. Det är psalm 243: 7 i svenska psalmboken från 1695. Versen handlar om glädjen bland änglarna när en syndare omvänder sig och är en översättning till svenskan från den tyske psalmdiktaren Paul Gerhardt. Så här börjar psalmversen på väggen i Bråfors:

Herrans Änglar all i sänder

Glädia sigh så wäl som Gudh,

När en syndig sig omvänder.

Orden om att både Gud och änglar är glada när ”en syndig sig omvänder”, ger kronan på kvinnans huvud dess betydelse: Kronan som kvinnan i Bråfors bär är frälsningens krona. Befrielsen att slippa det liv hon levde förut, och i stället vara införd på frälsningens väg, det symboliserar kronan. Vilket liv hon levde förut visar målaren genom att avbilda henne barbröstad.

Frågan är vem hon föreställer? Marta borde det vara som i så fall står intill sin syster Maria. Marta och Maria, de hör liksom ihop. På samma gång är hon i Bråfors framställd som mer syndig än vad Bibeln säger om Marta i Betania. Jesus försökte få Marta att slappna av i stället för att hela tiden stressa och vara aktiv. Marta var säkert präktig och en smula beskäftig och det verkar ha varit tillit och avspänning hon behövde i sin omvändelse. Det kan ju vara så att konstnären har omtolkat Martas omvändelse för att skapa dramatik mellan kvinnorna i Bråfors. En annan möjlighet är att det är en annan biblisk kvinna som bilden föreställer. I så fall är mitt förslag Maria från Magdala. Det är samma Maria som brukar kallas Maria Magdalena och om henne har det skapats motstridiga framställningar genom historien. De beror på att skilda kvinnor från Nya testamentet har förts samman till en gestalt som i sydländsk kyrkokonst gärna framställts som en barbröstad synderska. Det skulle tala för att kvinnan i Bråfors är Maria från Magdala, även om hon i evangelierna är en av Jesus närmaste följeslagare och ingen omvänd syndare: Snarare är hon en person som Jesus en gång botat och som blir en av de första som möter honom på påskdagens morgon.

Mysteriet med de två kvinnorna i Bråfors är nära sin lösning. Den högra kvinnan är Maria från Betania, utan tvivel. Kvinnan till vänster däremot skulle kunna vara hennes syster Marta, men då har konstnären tagit i väl hårt och gjort henne till en omvänd synderska. Den rollen i konsthistorien brukar annars tilldelas Maria från Magdala. Kvinnan på den vänstra väggen kan både tolkas som Maria från Magdala och Marta från Betania. Vi stannar där, för den här gången.

Till sist något om de två flickorna som blev förevigade av sin mor när de smyckade ett kaffebord på Bråfors för länge sedan. De verkar koncentrerade på sina förberedelser. Upptäckte flickorna de två kvinnorna som tittade på dem från salsväggen? Sannolikt ja. I den kunskapsvärld de levde kunde de säkert sprudla ur sig historier om systrarna i Betania och jämföra deras styrka och självständighet med sin egen. Bibelns berättelser gav en annan doft åt deras egen tillvaro, ungefär som när blomdoften från ängarna i midsommartid blandades med röken från hyttan. Till vår tids vardag hör andra sorters rök, med och utan eld. Bråfors hytta ryker inte längre, blomdoften består.

Mikael Mogren

Biskop i Västerås stift