Michael Sandsjö: ”Kliv ur sandlådan och lös tjafset om vem som ska vara i nya hallen”

Jahapp, det var det, det.

Vad ska man ägna sig åt nu då, när det inte blir kaffe, kexchoklad och underhållning i KB-hallen på ett tag?

Har du bra serieförslag? Dra iväg ett mejl. Har sett Snabba Cash och Exit (båda starka), så ta något annat.

Jag ska försöka summera det här värdigt. Hålla mig inom ramarna så att Tell slipper skämmas och inte dra in det där med 8 c och omklädningsrum igen.

Men det är skilda världar mellan Köping Basket (moderföreningen bakom Stars) och Dolphins. Jag vill bara säga det en sista gång. På den här nivån spelar kulor en rätt stor roll. Och man behöver inte heta GW Persson i efternamn för att lista ut att det finns mer av den varan hos de orangea.

Pengar betyder valfrihet. Även i basketsammanhang. Köping Basket har visserligen visat sig ha talang för att gräva fram bra lirare, trots liten plånbok, men de får vackert vänta tills de större klubbarna har handlat klart.

Med det sagt är det starkt att ändå kunna störa Dolphins. Stars har, efter de nämnda förutsättningarna, gått in i årets ligaspel med en stark trupp, som det pratas om med respekt. Men den har varit för tunn. Och för känslig för allt som gud har velat kasta på ”Jotti” Nikolaidis i år. JESUS, VAD JAG SKRIVIT OM SKADOR OCH INFEKTIONER OCH TUSEN ANDRA PROBLEM DEN HÄR SÄSONGEN.

Förlåt. Jag hatar stora bokstäver mer än du tror.

***

Vad jag tror om nästa säsong?

Att det kommer att hända saker och det ganska snart. Klubben sagt att de ”vill behålla stommen i laget”, men jag sätter frågetecken framför flera spelare.

1. Amerikanerna CJ Jackson och Jonah Mathews: Tack och hej, enligt initierade Starskällor. Vet att det finns olika falanger inom klubben, men är rätt säker på nej-sidan vinner. Alltså, de som tycker att jänkarna inte levererat tillräckligt för laget. Framför allt inte trollgubben Jackson, om jag är rätt informerad.

2. Alexander Larsson: Fick större delen av den här säsongen förstörd av skador och som lök på laxen, covid-19 precis innan slutspelet. Orkar han komma tillbaka? Har Stars råd att vänta ännu längre på ”Alex”? Mycket tveksamt.

3. Ernests Kalve: Den rutinerade letten är populär, både i Stars och på Ica Maxi, men har sett lite långsam ut den här säsongen. Han var bländade i den sista kvarten, men har små barn hemma i Riga, plus att även han besvärats av skador. Gillar ”Ernie”, men tror att han gjort sitt i Stars.

4. Gustav Hansson: En klubbfavorit som var ljummen i Jämtland, men hetare i Stars. Har fått signaler om att han sticker. Ska vi säga till Luleå, där brorsan Daniel finns?

Finns ytterligare ett par lirare som jag är tveksam till inför nästa år, men jag stannar här. Den kommande veckan blir intressant och jag ber att få återkomma i ämnet.

***

Hur mycket jag än vrider och vänder på det går det inte att göra annat än att lyfta på kepan för Dolphins. Det är liksom helt naturligt att få upp pulsen och tron på ditten och datten efter den smått heroiska insatsen i måndags, men ingen kan säga att de orangea inte var bättre i den här kvartsfinalserien.

Men, TRÅÅÅÅÅÅKIGT. Man ville ju se vad Stars hade kunnat göra i en femte och avgörande match i pråliga Stadium Arena. Buhu.

***

Var är Bob Osberry-tröjan som skulle ha hissats upp i KB-hallens tak för länge sen? Hade Big Bob fått vaka över hemmaspelarna hade det här förstås aldrig hänt. Torsken mot Dolphins, alltså.

***

KB-hallen i all ära. Jag har själv hoppat 1.65 i höjd (inför en storögd Kurt Kristensen) där, men kom igen nu. Kliv ur sandlådan och lös tjafset om vem som ska vara i den nya hallen i stan och inte. Köping Basket är stans överlägset mest professionella förening och Stars ska givetvis inte behöva lira i en hall från 1600-talet. Ja, jag vet att det har investerats pengar, men jo. Det går att ändra sig och Köping Basket gör det på väldigt goda grunder.

***

Äntligen kan jag avslöja vem som är Starsmaskoten Leo. Du vet, den där lurviga figuren som hoppar och studsar och gör sitt för att få igång publiken (åtta stycken i år...) på matcherna. Seppo Laakso. Jo. Har du sett Seppo i samband med Starsmatcherna? Nä, precis. Han är Leo.

***

Fick ett mejl från en läsare: ”Du skrev att ”Jotti” Nikolaidis är sträv. Hur menar du då?

Jag menar att han har integritet. Till skillnad mot alldeles för många tänker han till innan han svarar. Han tar sitt jobb på fullaste allvar och är inte den som hivar ur sig ett skönt citat i onödan. Sympatisk kille. Grym koll på det han sysslar med. Men lite...sträv.

***

Det har varit en ynnest att få följa Stars den här säsongen. Om Ståhlmalm ordnar Terry Larrier, Kamau Stokes, William Gutenius och Adam Rönnkvist till nästa säsong kommer jag tillbaka. Annars också.

***

Till sist: Hur ska jag göra med Mitch Petersen. Kommer vi någonsin att gå den där brottningsmatchen?