Meteorologen om veckans väder: ”Ut och njut”

– Under tisdagen drar det in varmare luft och dagen inleds med sol och temperaturen kan leta sig upp emot 20 grader. Senare på dagen drar det in lite stackmoln som drar bort under kvällen, säger Per Holmberg, meteorolog vid StormGEO.

Onsdagen kommer att bjuda på ett litet bakslag i högtrycket som då tar en kortare paus. Regn och regnskurar dominerar onsdagen. Temperaturen kommer att hålla sig runt 16-17 grader.

Men sedan vänder det igen och torsdagen kommer bjuda på både molnigt och klart väder.

– På fredagen växer det in ett högtryck och nu kan det bli 21-22 grader varmt. Även under fredagen kan det bli en del stackmoln, men de kommer dra bort framåt kvällen.

Även lördag och söndag kommer det bli mest soligt men det kan förekomma lite moln.

Vindarna kommer att mestadels var svaga och temperaturen kommer att bli normala eller lite över.

– Ut och njut! Det ska jag göra, säger Per Holmberg.